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Что случилось этой ночью: четверг, 3 июня

Заявление Протасевича о возможном инициаторе его задержания, требование РКН снять ограничения с записи эфира передачи "60 минут" на YouTube, отказ Росавиации выдавать авиакомпаниям допуски к рейсам на курорты Египта

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Роман Протасевич в эфире госТВ предположил, что его "подставили". Оппозиционный блогер сообщил, что он написал о своем рейсе в рабочем чате за 40 минут до вылета. По словам Протасевича, у него был конфликт только с одним человеком, которого он подозревает. Согласно данным, озвученным в эфире телеканала ОНТ, белорусские власти не имели никакой информации о пассажирах на борту Rynair.

- ФРГ разрешила российские авиарейсы после выдачи Lufthansa права на полеты в РФ. В среду авиакомпания Lufthansa отменила два рейса в Россию в обход воздушного пространства Белоруссии из-за недостающих разрешений российской стороны.

- Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с записи эфира передачи "60 минут" на YouTube от 31 мая. По данным службы, администрация YouTube ограничила доступ к записи эфира, на котором обсуждались актуальные вопросы, в частности, подготовка к встрече президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, политические акции в Польше и инцидент с самолетом Ryanair.

- Росавиация отказалась выдавать авиакомпаниям допуски к рейсам на курорты Египта в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Допуски по этим направлениям из разных городов РФ запрашивали ряд авиакомпаний, включая "Россию", S7, "Уральские авиалинии", "Якутию", Royal Flight, AZUR air. Один из источников в Египте сообщил, что окончательное решение о сроках возобновления полетов будет приниматься с учетом эпидобстановки в Египте.

- ФБР счел причастными к кибератаке на JBS сервисы REvil и Sodinokibi. Ранее западные СМИ сообщали, что JBS USA (часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A.) 30 мая подверглась кибератаке, из-за чего возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании.

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