Цены на нефть снижаются, но завершают неделю в плюсе

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают ростом вторую неделю подряд.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал существенное снижение запасов нефти в стране, однако резервы бензина, а также дистиллятов неожиданно выросли, что было воспринято трейдерами как сигнал слабого спроса на нефтепродукты.

Ожидания, что с началом автомобильного сезона в Штатах спрос на бензин возрастет, поддерживали нефтяной рынок, и были одним из ключевых двигателей подъема цен в последние дни.

"Активность нефтеперерабатывающих предприятий является максимальной с марта 2020 года и вместе со снижением объемов импорта это привело к серьезному сокращению запасов нефти в США", - отмечает аналитик ClipperData Мэтт Смит.

"С другой стороны, существенное снижение спроса как на бензин, так и на дистилляты способствовало росту их запасов", - приводит слова Смита MarketWatch.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве в пятницу составила $71,12 за баррель, что на $0,19 (0,27%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,04 (0,06%) - до $71,31 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $68,65 за баррель, что на $0,16 (0,23%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,02 (0,03%) - до $68,81 за баррель.

Ранее на этой неделе цены на нефть поднимались до максимальных значений более чем за два года, с начала недели как Brent, так и WTI прибавили в цене более 3%.

Согласно данным Минэнерго, запасы сырья в Штатах за неделю, завершившуюся 28 мая, уменьшились на 5,1 млн баррелей, запасы бензина выросли на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 3,7 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 3,3 млн баррелей, бензина - на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

В целом, нефтяной рынок "слегка переоценен, и есть риск снижения цен" в краткосрочной перспективе, считает аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

Экономика Индии, занимающей третье место в мире по объему потребления нефти, по-прежнему серьезно страдает из-за пандемии COVID-19, что ограничивает перспективы роста спроса, тогда как объем предложения может вырасти позднее в этом году в случае увеличения поставок из Ирана, отмечает эксперт.