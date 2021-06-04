Рубль вечером заметно ускорил рост к доллару и евро

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро усилили темпы снижения на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль ускорил укрепление к бивалютной корзине благодаря росту спроса на риск со стороны глобальных инвесторов и дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 72,8 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 43,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется ниже 73 руб./$1 впервые с 7 мая. Евро стоил 88,65 руб./EUR1, подешевев на 20,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 33,29 копейки - до 80,2 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно усилил темпы роста к доллару и евро и торгуется на максимальных отметках за последние несколько недель. Рост рубля обусловлен позитивной динамикой внешних рынков и повышением спроса глобальных инвесторов на рисковые активы после выхода не столь сильных, как ожидалось, данных с американского рынка труда.

Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 599 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель вырос на 278 тыс., а не на 266 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце упала до 5,8% с 6,1% в апреле. Эксперты в среднем ожидали повышения количества рабочих мест в мае на 650 тыс. при снижении безработицы до 5,9%.

Сильные показатели, наряду с оптимистичными данными о деловой активности в США, опубликованными ранее на этой неделе, и возросшими инфляционными опасениями, усиливали ожидания, что ФРС придется приступить к сокращению стимулов раньше, чем она планировала.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, рубль в пятницу растет вместе с остальными валютами развивающихся стран на фоне вышедшей чуть хуже ожиданий статистики по США с рынка труда. "Инвесторы трактуют любое негативное расхождение факта с прогнозом с положительной стороны, отодвигая процесс нормализации денежно-кредитной политики США на более поздний срок. Число созданных новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в мае не дотянуло до прогноза и, хотя прирост в полмиллиона рабочих мест отражает здоровое восстановление американской экономики, этого вкупе с лишь начинающим нарастать инфляционным давлением недостаточно для резкой смены риторики ФРС на заседании 15-16 июня", - говорит Наумова.

"Рубль оставался относительно стабильным против доллара, но укреплял свои позиции против евро. Рубль удерживается от резких движений благодаря дорогой нефти и позитивным ожиданиям по итогам встречи президентов РФ и США 16 июня. (. . .) Естественно, что после данных по рынку труда в США ситуация резко поменялась и рубль смог пробить отметку 73 за доллар. Если закрытие недели состоится ниже этого уровня, то можно ждать продолжения тенденции на укрепление, которая способна довести рубль до 72 за американскую денежную единицу", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Конкретные место и время переговоров Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве пока не определены, между тем заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Одним днем. Место уточняется", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как долго продлится поездка и в каком именно месте встретятся лидеры двух стран.

На вопрос, сколько примерно продлится встреча лидеров РФ и США, Песков ответил: "Пока нет, время не планируется, поскольку это не на полях международных мероприятий планируется, сколько они посчитают необходимым, столько это и продлится".

По его словам, на переговорах двух лидеров не будет фиксированной повестки, значительная часть их встречи будет отведена вопросам, которые захотят озвучить сами главы государств. Решения об итоговом заявлении после переговоров президентов пока не принято, также сообщил Песков.

Между тем, президент России Путин сказал на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума, что в ходе встречи с лидером США Джо Байденом намерен попытаться найти пути урегулирования двусторонних отношений. Глава России также планирует обсудить с американским коллегой вопросы стратегической стабильности, урегулирование международных конфликтов в наиболее горячих точках.

По словам Путина, санкции со стороны США для России остаются загадкой, которые можно объяснить внутриполитической конъюнктурой. "Мы никаких санкций не вводим, мы только там, где считаем возможным, чтобы себе не навредить, в ногу себе не стрелять, мы как-то отвечаем. А почему американские партнеры делают то, что они делают до сих пор, во многом остается загадкой, я считаю, уверен, что это прежде всего происходит под действием внутриполитических процессов", - сказал он на пленарном заседании форума.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли после встречи главы государства с президентом США Джо Байденом ожидать новых санкций, президент отметил, что об этом лучше спросить Байдена.

Путин подчеркнул также, что "российско-американские отношения в известной степени стали заложниками внутриполитических процессов в самих Соединенных Штатах". Он также полагает, что у России нет разногласий с США, а есть только желание Вашингтона сдерживать развитие России. "У нас нет разногласий с США. У них есть только одно разногласие - они хотят сдерживать наше развитие и говорят об этом публично. Все остальное - производные от этой позиции", - сказал Путин на ПМЭФ-21.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в пятницу и завершают в "плюсе" вторую неделю подряд. По итогам недели Brent может продемонстрировать рост на 4,7%, WTI - на 4,9%.

Нефть

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 увеличилась на 0,43% - до $71,68 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,76% - до $69,33 за баррель.

ОПЕК+ и Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидают дальнейшего восстановления спроса на нефть. МЭА, в частности, теперь ожидает возвращения спроса к докризисному уровню через год, а не в 2023 году.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал существенное снижение запасов "черного золота" в стране, однако резервы бензина, а также дистиллятов неожиданно выросли, что было воспринято трейдерами как сигнал слабого спроса на нефтепродукты.

Тем временем инвесторы продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе. Пресс-секретарь Госдепартамента США в четверг заявил, что необходим шестой раунд переговоров для возрождения сделки и "стоит ожидать последующих раундов", пишет Bloomberg.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник всего на 0,85 копейки, до 73,2721 руб./$1, и уменьшил курс евро на 50,99 копейки, до 88,7545 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" отступил в пятницу на 6,08 копейки по отношению к четвергу и составил 73,151 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 11,42 копейки и составил 73,1086 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 753,26 млн, из которых $641,664 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 111,596 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 54,46 копейки, до 88,6847 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 41,78 копейки и составил 88,7275 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR357,548 млн, из которых EUR142,499 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR215,049 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного понизились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК поднялись по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,98% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 5,13% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 5,41% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 6 б.п. - до 5,94% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 2 б.п. - до 6,1% годовых.