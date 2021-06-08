"Металлоинвест" допустил проведение IPO на "Мосбирже"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - "Металлоинвест" изучает различные варианты увеличения акционерной стоимости, в том числе размещение акций на "Московской бирже", сказал "Интерфаксу" на полях ПМЭФ гендиректор компании Назим Эфендиев.

"Мы, конечно, видим позитивную динамику на рынках капитала, и ряд успешных размещений российских эмитентов за последние полгода вселяют оптимизм. Мы и наши акционеры изучаем различные возможности для увеличения акционерной стоимости компании, в том числе путем потенциального размещения акций на "Московской бирже", - заявил он.

"Если совет директоров и акционеры в ходе своих обсуждений примут решение о таком размещении, мы готовы оперативно провести необходимую подготовительную работу", - отметил Эфендиев.

Новость дополняется