Топ-менеджер STMicroelectronics станет гендиректором Ferrari

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari сообщил, что назначил главным исполнительным директором Бенедетто Винью, который сейчас является президентом подразделения микроэлектромеханических систем и сенсоров в STMicroelectronics.

Винья вступит в новую должность 1 сентября. Он сменит Джона Элкана, который временно исполнял обязанности гендиректора после ухода в отставку Луи Камиллери в декабре прошлого года.

В STMicroelectronics Винья участвовал в создании технологии трехосевого гироскопа, которая, в частности, используется в смартфонах и навигационных системах автомобилей, отмечает Financial Times.

"Это назначение крайне неожиданно и, по нашему мнению, отражает необходимость преобразовать Ferrari, а также трудности поиска кандидатов, которые готовы взяться за это", - отмечает аналитик Jefferies Филипп Ушуа.

Элкан, который возглавляет совет директоров Ferrari, считает, что у Виньи есть "глубокое понимание технологий, которые ведут к большинству перемен в отрасли".