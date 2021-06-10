Банк России предложил определение финансовых холдингов с НФО

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Банк России предлагает считать финансовым холдингом для некредитных финансовых организаций (НФО) объединение компаний, в которых доля финансовой деятельности всех организаций составляет не менее 40%. Это говорится в законопроекте, который представил регулятор.

Такие холдинги должны раскрывать аудированную отчетность и соблюдать требования по нормативам достаточности капитала.

Документ обсуждали 10 июня на встрече представителей ЦБ с участниками рынкаа на площадке АЦ "Форум", сообщили "Интерфаксу" несколько участников встречи. Представленные Банком России принципы регулирования финансовых групп уже согласованы с Минфином, отметил один из них.

Согласно законопроекту, который есть у "Интерфакса", финансовым холдингом будет считаться объединение юридических лиц, в состав которого входит хотя бы одна кредитная или некредитная финорганизация, находящаяся под контролем головной организации холдинга, а также другие нефинансовые организации. Такие финансовые группы и холдинги могут быть созданы с участием негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховщиков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний (УК), микрофинансовых (МФО) и клиринговых организаций, а также бирж.

При этом, чтобы такое объединение могло считаться финансовым холдингом, доля финансовой деятельности всех компаний должна составлять не менее 40%. Эта доля определяется по методике ЦБ и представляет собой отношение величины активов и доходов банков и НФО-участников холдинга и совокупной величины активов и доходов компаний финансового холдинга. Если доля банковской деятельности в финансовом холдинге составляет более 50% (за исключением центрального контрагента и депозитария), то он признается банковским холдингом.

Головная организация холдинга может создать отдельную управляющую компанию и возложить на нее обязанность по управлению всем холдингом. При этом такая УК не может заниматься страховой, банковской, производственной и торговой деятельностью, а также осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Головная организация обязана соблюдать нормативы достаточности капитала финансовой группы, методику определяет ЦБ. Головная компания финансового холдинга должна раскрывать годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность и аудиторское заключение по ней.

Банк России имеет право запрашивать отчетность и информацию о нефинансовых компаниях, которые входят в холдинг. К тому же регулятор получит право проверять деятельность компаний холдинга за пределами России. Регулятор может устанавливать дифференцированные методики определения собственных средств и нормативов, а также объемов предоставления отчетности в зависимости от доли банковской деятельности в этой группе и объема активов и доходов.

Если головная компания финансового холдинга не исполняет требования закона, то Банк России может ограничить ее операции с участниками фингруппы. Если акционер головной компании холдинга совершил сделку с головной организацией финансовой группы, которая повлекла нарушение норматива достаточности собственных средств, ЦБ РФ направляет ему предписание. Если акционер не исполняет это предписание в течение 45 дней, то теряет право голоса на собрании акционеров головной организации финансовой группы. Банк России в таком случае также может обжаловать в судебном порядке решения собрания акционеров головной организации и одобренные сделки.

Официально о том, что ЦБ планирует в дополнение к существующим регуляторным требованиям для банковских групп и холдингов ввести аналогичные требования для объединений с участием основных видов НФО, регулятор объявил в начале июня. Новые требования планируется распространить только на крупные финансовые объединения. Их критерии определит Банк России.

Как отметил источник на финансовом рынке, необходимость создания единой системы кросс-секторального регулирования объединений на финансовом рынке может быть связана с тем, что ЦБ РФ хочет уйти от понятий "аффилированности" компаний к определению "связанности сторон", которая может определяться по мотивированному суждению регулятора.

Один из участников встречи отметил, что в целом предполагается, что новые подходы к регулированию финансовых групп окажутся более строгими, а требования к их участникам - более жесткими, чем для не входящих в такие группы игроков.

"При этом ЦБ ориентировался на более жесткий уровень регулирования, действующий сегодня в банковском секторе, на международные стандарты банковского регулирования. Требования будут касаться самих компаний, входящих в финансовые группы, их акционеров, порядка составления консолидированной отчетности и ряда других позиций", - пояснил собеседник агентства. По его мнению, "нововведения затронут большинство участников финрынка, включая банки, но последних - в меньшей степени".