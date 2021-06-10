В России в 2020 году выпустили радиоэлектронную продукцию на 1,5 трлн рублей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В 2020 году в России объем производства радиоэлектронной промышленности вырос до 1,5 трлн рублей с 1 трлн рублей в 2019 году, говорится в отчете Минпромторга за 2019-2020 годы. В 2021 году показатель достигнет 2,4 трлн рублей, прогнозирует ведомство.

Из материалов министерства следует, что в настоящее время объем производства радиоэлектронной промышленности все еще более чем в два раза меньше объема российского рынка радиоэлектронной продукции - 3,6 трлн рублей в 2020 году и 3,4 трлн рублей в 2019 году.

Предполагается, что в текущем году этот разрыв несколько уменьшится - Минпромторг прогнозирует рост объема рынка до 4 трлн рублей при росте объема производства до 2,4 трлн рублей.

Также в отчете министерства отмечается, что в прошлом году объем экспорта российской радиоэлектронной продукции составил $3,4 млрд против $3,9 млрд в 2019 году. При этом ведомство считает, что в текущем году объем экспорта вырастет до $5,3 млрд.

Минпромторг также констатирует, что для продвижения российской радиоэлектронной продукции эффективно используется система госзакупок и, в частности, механизм квотирования закупок товаров российского производства.

"Система квотирования показала свою эффективность на примере радиоэлектронной продукции, в дальнейшем планируется тиражировать данный опыт на другие отрасли", - говорится в отчете министерства.

При этом согласно отчету, законтрактованность отечественной электроники на 2021 год составляет 350 млрд рублей (25% от общего объема закупок электроники). В 2020 году доля российской радиоэлектроники в общем объеме закупок радиоэлектронной продукции составила 22,5% (285 млрд рублей), в 2019 году - 20% (220 млрд рублей).

В дальнейшем вопросами продвижения российской радиоэлектроники может заняться Минцифры, которое подготовило проект правительственного постановления, наделяющего это министерство полномочиями "по содействию спросу на отечественную радиоэлектронику".

При этом в пресс-службе Минцифры "Интерфаксу" поясняли, что два министерства будут совместно курировать радиоэлектронную промышленность, Минцифры возьмет на себя новое направление - стимулирование спроса.

Весной в Минцифры был создан отдельный департамент стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию, а также назначен ответственный за это направление замминистра - Андрей Заренин, который раньше был замглавы ИТ-департамента правительства.

В начале 2020 года правительство утвердило стратегию развития электронной промышленности до 2030 года. Согласно этому документу, выручка российской электронной промышленности должна к 2030 году вырасти в три раза - до 5,2 трлн рублей с 1,8 трлн рублей в 2018 году. При этом доля выручки от реализации российской электронной продукции в ВВП должна вырасти с 1,8% в 2018 году до 3,5% в 2030 году.

В стратегии отмечается, что к контрольному сроку более половины (57,4%) внутреннего рынка гражданской электроники должны обеспечивать российские производители. В 2018 году этот показатель составлял 31%. Объем экспорта электронной продукции должен достичь $12 млрд против $4,16 млрд в 2018 году.