ЦБ напомнил банкам о запрете брать комиссию при зачислении монет на счета

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Банк России в ответ на жалобы потребителей финансовых услуг разослал банкам информационное письмо, в котором напомнил, что банкноты и монеты они должны принимать по номинальной стоимости как при совершении платежей и переводов, так и при зачислении на счета или вклады на всей территории России.

"Банк России обращает внимание на недопустимость установления комиссионного вознаграждения за прием и пересчет монет Банка России для зачисления на банковские счета и осуществления перевода денежных средств", - говорится в письме.

Регулятор добавил, что прием монет и банкнот по номинальной стоимости является обязанностью банка и не требует какого-либо встречного предоставления со стороны клиента, а пересчет денег для зачисления на банковские счета и осуществления переводов не создает для клиента банка какого-либо отдельного имущественного блага или иного полезного эффекта и не рассматривается как отдельная самостоятельная услуга, в связи с совершением которой клиент банка обязан нести дополнительные затраты.