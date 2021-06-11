Brent поднялась выше $73 за баррель впервые за два года

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Нефть дорожает в ходе торгов в пятницу благодаря оптимизму трейдеров в отношении перспектив мирового спроса на сырье, при этом цена марки Brent поднялась выше $73 за баррель впервые с мая 2019 года.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:21 по Москве в пятницу составила $72,93 за баррель, что на $0,41 (0,57%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов цена Brent достигла отметки $73,09 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $71,07 за баррель, что на $0,78 (1,11%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Как Brent, так и WTI могут завершить в плюсе третью неделю подряд.

Спрос на нефть в мире восстанавливается благодаря ускорению вакцинации, а на фоне консервативной политики ОПЕК+ цены растут до новых многолетних максимумов - свыше $70 за баррель - с перспективой дальнейшего повышения, говорится в комментарии аналитиков Rystad Energy.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), обнародованному в пятницу, мировой спрос на нефть вернется к допандемийному уровню к концу 2022 года, увеличившись на 5,4 млн б/с в 2021 году - до 96,4 млн б/с - и на 3,1 млн б/с в 2022 году.

Эксперты повысили оценку спроса в I и II кварталах 2021 года на 200 тыс. б/с каждый квартал - до 93,3 млн б/с и 94,9 млн б/с соответственно, но понизили на 300 тыс. б/с прогноз спроса как в III квартале, так и в IV квартале - до 98 млн б/с и 99,3 млн б/с соответственно.

"Когда МЭА выпускает отчет, в котором говорится, что ОПЕК+ необходимо производить больше нефти для удовлетворения спроса на нефть в 2022 году, рынок не может игнорировать явно "бычий" сигнал. Консерватизм предложения со стороны ОПЕК+ поддерживал цены на нефть с прошлого года и является причиной того, что цены сейчас достигли таких высот ", - подчеркивают в Rystad Energy.

"У ОПЕК+ определенно есть возможности для увеличения добычи со второй половины этого года, и пока этого не произойдет, у цен на нефть есть определенный потенциал роста", - пишут аналитики, отмечая, что политика ОПЕК+ после июля этого года будет определять дальнейшую динамику цен.