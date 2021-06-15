Рубль слабо растет к доллару и евро на старте торгов во вторник вслед за нефтью

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно снизились на Московской бирже во вторник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,01 - 72,1 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,04 руб./$1 (-6,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 87,27 руб./EUR1 (-13 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,29 коп. к уровню закрытия 14 июня, до 78,89 рубля.

Доллар при этом оказался на 36,03 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 5,74 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительный рост курса рубля к доллару и евро на старте торгов 15 июня обусловлен, прежде всего, ростом цен на нефть эталонных марок. Участники внутреннего валютного рынка также пристально следят за новостями на геополитическую тематику, которые создают информационный фон в преддверии запланированной на 16 июня личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $73,08 за баррель, что на 0,3% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $70,83 за баррель, что на 0,28% выше уровня на закрытие рынка 14 июня.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 0,98%, китайский CSI 300 снижается на 1,15%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,18%.

Американские фондовые индексы завершили понедельник без единой динамики: Dow Jones снизился на 0,25%, в то же время Nasdaq и S&P 500 увеличились на 0,74% и 0,18% соответственно.

Инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы, которое пройдет 15-16 июня. По итогам очередной встречи руководства американского ЦБ, помимо традиционного заявления о ставке и объеме выкупа активов, будут опубликованы экономические прогнозы, а также ожидания относительно дальнейшей динамики процентных ставок. Эксперты полагают, что ФРС не станет давать сигналы о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года.