"Русал" предъявил к выкупу весь свой пакет в "Норникеле"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "Русал" подал заявку на участие в программе обратного выкупа акций "Норникеля", говорится в сообщении компании.

Компания участвует в обратном выкупе акций "Норникеля" для привлечения дополнительных средств на финансирование собственной инвестпрограммы, пояснил "Русал".

В частности, "Русал" достраивает Тайшетский алюминиевый завод. Также компания готовится к перестройке Красноярского, Иркутского, Новокузнецкого и Братского алюминиевых заводов, что потребует около $5 млрд, напомнил "Русал".

Снижение доли "Русала" в результате обратного выкупа будет частично компенсировано последующим погашением большей части приобретаемых акций "Норникеля". Компания ожидает, что в итоге ее доля будет выше блокирующей (25%+1 акция). Конкретная цифра будет зависеть от того, как другие акционеры будут участвовать в программе выкупа.

"Русал" предъявил к выкупу весь пакет акций "Норникеля" (всего "Русал" через "дочернюю" компанию "Активиум" контролирует 27,8% акций "Норникеля").

"Русал" - стратегический инвестор в "Норникель", поэтому стремится максимизировать доход от этой инвестиции, пояснил замглавы "Русала" Максим Полетаев, слова которого передал представитель компании. "Так работает механизм обратного выкупа - акционеры предъявляют к выкупу свои пакеты акций, а "Норникель" выкупает количество акций пропорционально заявленным требованиям", - добавил он.

Помимо финансирования собственной инвестпрограммы, "Русал" анализирует и вопрос частичного погашения долга перед Сбербанком, сказал Полетаев, но решений по этому поводу пока нет.

Главной задачей "Русала" на ближайшие годы остается перестройка четырех заводов в Сибири, что потребует порядка $5 млрд, напомнил он.

Основная часть пакета "Русала" в "Норникеле" (25% плюс 1 акция) была в залоге по кредиту Сбербанка, но освободилась после подписания соглашения с банком 7 июня, уточнил Полетаев. Как только процедура обратного выкупа будет завершена, акции вновь будут заложены.

"Русал" удовлетворен денежными поступлениями от "Норникеля", отметил замгендиректора алюминиевой компании. "Суммарные выплаты не мешают реализации поддерживаемых "Русалом" амбициозных планов "Норникеля" по собственному инвестиционному процессу. В то же время они помогают нам реализовывать собственные проекты развития", - сказал Полетаев.

"Выкуп акций, так же, как и дивиденды, является одной из форм распределения прибыли среди акционеров. В этом году по предложению менеджмента "Норникеля" были сокращены итоговые дивиденды компании за 2020 г. Однако благодаря выкупу акций сумма распределенных между акционерами "Норникеля" средств будет близка к дивидендным выплатам за 2019 год", - сказал Полетаев.

"Норникель" в ходе buyback выкупит 3,4% капитала по цене 27 тыс. 780 рублей за акцию на общую сумму около $2 млрд. Заявки от акционеров принимаются до 18 июня.

В случае предъявления к выкупу большего количества акций, чем готова выкупить ГМК, акции будут приобретаться на пропорциональной основе.

Другой крупный акционер "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина, владеющий 34,6% акций ГМК, пока не заявлял официально о планах участия в buyback.