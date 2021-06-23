Wildberries запустил прямые продажи от зарубежных поставщиков
Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries запустил прямые продажи от зарубежных поставщиков.
На первом этапе пилотного проекта Wildberries по прямым продажам с зарубежных рынков российским покупателям стали доступны товары от продавцов из Белоруссии, Казахстана и Китая, говорится в сообщении компании.
В дальнейшем ритейлер планирует подключить к проекту производителей из Европейского Союза и других стран, где он уже работает (на сегодняшний день Wildberries, помимо России, представлен еще в 13 странах мира, включая США, Германию, Францию, Италию, Испанию и т.д.).
Доставка товаров от продавцов будет осуществляться как собственной логистической службой Wildberries (например, в Белоруссии и Казахстане), так и международными логистическими партнерами (в Китае и других странах). Российские потребители смогут получать посылки от зарубежных продавцов в пунктах выдачи заказов Wildberries. Доставка заказов до покупателей будет бесплатной и займет от нескольких дней до двух недель в зависимости от страны продавца.
Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер России. Оборот площадки в 2020 году вырос на 96%, до 437,2 млрд рублей.
По оценке InfoLine, Wildberries также является одним из крупнейших игроков на рынке e-grocery. По данным аналитической компании, по итогам 2020 года оборот Wildberries в категории продовольственных товаров вырос в 6,4 раза - до 11,9 млрд рублей с 1,9 млрд рублей в 2019 году (с НДС).
Основной владелец компании Татьяна Бакальчук. В феврале этого года компания стала владельцем 100% долей в ООО "Банк Стандарт-кредит" для развития действующих сервисов для покупателей и предпринимателей и запуска новых.