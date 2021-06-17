Блогерам не придется платить налоги с доходов дважды - в России и США

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила, что российским блогерам, создающим цифровой контент и получающим доходы от размещения рекламы, не придется платить налоги со своих доходов дважды - в России и США. Письмо ФНС с разъяснениями размещено на сайте службы и разослано в регионы.

Поводом для письма стали обращения налогоплательщиков после получения ими сообщения от компании Google LLC о том, что с июня 2021 года подоходным налогом США будет облагаться доход, полученный российскими блогерами от просмотра его контента с территории США.

Блогеры, создавшие цифровой контент (например, видеоролики), являются получателями доходов от компаний - операторов цифровых платформ и сервисов. В частности, Google LLC выплачивает лицу, разместившему видеоролик, часть дохода компании от размещения в таком видео рекламы.

Как разъясняет ФНС, Служба внутренних доходов США рассматривает такой доход как роялти, налогообложение которого осуществляется с учетом положений статьи 12 "Доходы от авторских прав и лицензий" договора между Российской Федерацией и США об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 17 июня 1992 года.

Доходы от авторских прав и лицензий (роялти), получаемые лицом с постоянным местопребыванием в Российской Федерации, облагаются налогом только в России (п. 1 ст. 12 договора).

Таким образом, компания Google LLC не будет удерживать подоходный налог США по ставке 30% с доходов от размещения рекламы, выплачиваемых авторам - налоговым резидентам РФ. Физическим лицам необходимо подтвердить статус налогового резидента РФ, заполнив соответствующую форму (W8B, 1042S), направленную ему Google LLC в электронном виде.

Согласно Налоговому кодексу РФ, доходы блогеров - российских налоговых резидентов признаются объектом обложения налогом на доходы физлиц и облагаются по ставке 13%.

Физлица самостоятельно исчисляют и уплачивают налог с полученного дохода, а также представляют налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту жительства не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом. Уплатить НДФЛ им следует до 15 июля.

Если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, то доход от размещения рекламы облагается налогом в соответствии с применяемой им системой налогообложения (общая или упрощенная).