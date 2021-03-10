Иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за блогеров из РФ

Фото: Edward James/Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Минцифры предложило обязать иностранные компании выплачивать НДФЛ за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе в своих блогах. Соответствующее предложение министерства изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России, сообщили "Ведомости".

Согласно документу, исполнителями проекта назначены Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС.

По данным издания, проект федерального закона с соответствующими изменениями планируется подготовить к середине 2021 года.

Инициатива будет способствовать росту поступлений от деятельности российских блогеров в бюджет, сказано в плане.

Предполагается, что уплачивать налог должны будут иностранные юрлица, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и т.д.

По словам опрошенных "Ведомостями" экспертов, в настоящее время интеграция рекламы в блогерский контент является эффективным инструментом, но рынок маркетинга в соцсетях пока не сформирован. При этом блогеры, у которых иностранные компании заказывают рекламу, получают деньги на личный счет, и если сумма менее 50 тыс. рублей, банки и налоговая не квалифицируют такой платеж как коммерческий.

"Налоговый маневр"

С 1 января 2021 года в России действует пакет мер поддержки для IT-сектора, более известный как "налоговый маневр". Он предусматривает установление ставки по налогу на прибыль в размере 3% (в части, подлежащей перечислению в федеральный бюджет) и нулевую ставку в части, подлежащей перечислению в региональные бюджеты.

Кроме того, для IT-компаний на бессрочный период устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%: на обязательное пенсионное страхование - 6%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 1,5%, на обязательное медицинское страхование - 0,1%.

Одновременно с этим нулевая ставка НДС будет отменена для тех компаний-производителей софта, которые не включены в российский реестр.

В настоящее время идет работа над вторым пакетом мер поддержки IT-отрасли.