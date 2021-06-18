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Банк Японии сохранил ключевые параметры ДКП и продлил поддержку бизнеса

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Банк Японии по итогам июньского заседания сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики (ДКП) - краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля.

При этом регулятор продлил специальную программу поддержки бизнеса в условиях пандемии, которая должна была закончиться в сентябре, на полгода - до конца марта 2022 года, на фоне обеспокоенности по поводу очередной вспышки коронавируса.

"Экономика Японии демонстрирует повышательный тренд, однако она остается в сложной ситуации из-за влияния COVID-19 внутри страны и за границей", - говорится в сообщении ЦБ.

Банк Японии ожидает, что инфляция в стране без учета цен на свежие продукты питания в краткосрочной перспективе будет находиться около 0%, а затем постепенно повысится на фоне роста экономической активности, цен на энергоносители и преодоления эффекта от снижения тарифов на мобильную связь.

Решение Банка Японии было принято в тот момент, когда мировые центробанки начали сокращать экстренные меры поддержки, при этом сохраняя мягкую денежно-кредитную политику, отмечает Nikkei. Федеральная резервная система (ФРС) США в начале июня объявила о том, что скоро начнет продажу корпоративных облигаций, накопленных в прошлом году.

Курс иены в паре с долларом США в пятницу стабилен на уровне 110,24 иены за доллар.

Япония

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