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Посевы яровой пшеницы в РФ в этом году на 0,7 млн га больше прошлогодних

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Посевы яровой пшеницы в РФ, по данным на 18 июня, составили на 13,1 млн га, что на 3,2% больше, чем планировалось, и на 0,7 млн га превышает показатель прошлого года. Об этом сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе.

Всего яровые зерновые культуры посеяны на 29,6 млн га (на 1,2% и на 0,5 млн га больше). В частности, ячмень размещен на 7,4 млн га (на 96,5% от намеченного, на 7,9 млн га в пролом году), кукуруза на зерно - на 3 млн га (на 6,3% больше запланированного, на 2,9 млн га в прошлом году).

Площади под подсолнечником на 0,8 млн га превысили прошлогодние и составили 9,1 млн га, под рапсом - на 0,2 млн га (1,4 млн га), под соей - на 0,1 млн га (2,9 млн га).

Сахарная свекла посеяна на 1 млн га против 932,2 тыс. га годом ранее.

Сельхозорганизации и фермеры посадили картофель на 275,7 тыс. га (94,9% от намеченного, на 280 тыс. га в прошлом году), посеяли овощи на 181,1 тыс. га (95,2%, на 173,3 тыс. га).

Всего яровой сев проведен на 51,7 млн га, что на 0,5% больше, чем планировалось, и на 1,4 млн га больше прошлогоднего.

Минсельхоз РФ

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