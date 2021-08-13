Источники узнали о расхождении данных Минсельхоза и Росстата по посевам в 1 млн га

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз и Росстат разошлись в данных по размеру сохранившихся площадей под пшеницей в России в 2021 году, разница составляет 1 млн га.

Об этом шла речь на недавнем совещании в Минсельхозе с участием Росстата и представителей регионов, сообщили "Интерфаксу" источники на рынке, близкие к участникам разговора.

По данным Росстата на 1 июня (опубликованы 30 июля), площадь под озимой пшеницей под урожай 2021 года в хозяйствах всех категорий составила 15,6 млн га (10,4 млн га в сельхозпредприятиях), что на 7,5% меньше, чем годом ранее. Общая площадь пшеницы - 28,7 млн га (18,3 млн га), что на 2,5% меньше, чем годом ранее.

По словам источников, Минсельхоз представил оперативные данные на конец июля, они оказались на 1 млн га больше. Это связано с тем, что ряд хозяйств в июне еще вели сев - досевали площади под погибшими озимыми. Они не были учтены в данных Росстата.

"По сути, оба ведомства правы, разница только в датах, на которые оцениваются площади под пшеницей", - заявил один из источников

"Интерфакс" направил запросы в Минсельхоз и Росстат.

Данные Росстата о сократившихся площадях под пшеницей, прежде всего под озимой, стали основанием для снижения прогнозов сбора зерна, прежде всего пшеницы, в этом году. Причем не только российскими экспертами. В четверг Минсельхоз США снизил оценку будущего сбора пшеницы в России сразу на 12,5 млн тонн - с 85 млн до 72,5 млн тонн.