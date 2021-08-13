Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:52Заразились
на 13.08В России 6 557 068+22 277В мире 205 414 138+684 874

Источники узнали о расхождении данных Минсельхоза и Росстата по посевам в 1 млн га

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз и Росстат разошлись в данных по размеру сохранившихся площадей под пшеницей в России в 2021 году, разница составляет 1 млн га.

Об этом шла речь на недавнем совещании в Минсельхозе с участием Росстата и представителей регионов, сообщили "Интерфаксу" источники на рынке, близкие к участникам разговора.

По данным Росстата на 1 июня (опубликованы 30 июля), площадь под озимой пшеницей под урожай 2021 года в хозяйствах всех категорий составила 15,6 млн га (10,4 млн га в сельхозпредприятиях), что на 7,5% меньше, чем годом ранее. Общая площадь пшеницы - 28,7 млн га (18,3 млн га), что на 2,5% меньше, чем годом ранее.

По словам источников, Минсельхоз представил оперативные данные на конец июля, они оказались на 1 млн га больше. Это связано с тем, что ряд хозяйств в июне еще вели сев - досевали площади под погибшими озимыми. Они не были учтены в данных Росстата.

"По сути, оба ведомства правы, разница только в датах, на которые оцениваются площади под пшеницей", - заявил один из источников

"Интерфакс" направил запросы в Минсельхоз и Росстат.

Данные Росстата о сократившихся площадях под пшеницей, прежде всего под озимой, стали основанием для снижения прогнозов сбора зерна, прежде всего пшеницы, в этом году. Причем не только российскими экспертами. В четверг Минсельхоз США снизил оценку будущего сбора пшеницы в России сразу на 12,5 млн тонн - с 85 млн до 72,5 млн тонн.

Минсельхоз Росстат

Новости по теме

Новости

Журналистке ВВС Саре Рейнсфорд не продлят рабочую визу в России

ФАС проверит Х5, "Магнит" и "Ленту" из-за жалоб на рост цен

ФАС проверит Х5, "Магнит" и "Ленту" из-за жалоб на рост цен

Двух жителей Подмосковья задержали за помощь в побеге арестантов в Истре

Двух жителей Подмосковья задержали за помощь в побеге арестантов в Истре
Взрыв автобуса в Воронеже

НАК сообщил о поиске причастных ко взрыву автобуса в Воронеже

Межрегиональный режим ЧС ввели в Якутии из-за лесных пожаров

Пандемия коронавируса

В России вновь обновлен максимум смертей от COVID-19 за сутки

В России вновь обновлен максимум смертей от COVID-19 за сутки

Тело пассажирки, погибшей в авиакатастрофе на Камчатке, найдено на дне озера

В МИД РФ сочли ошибочным прогноз США о взятии талибами Кабула за 2-3 месяца

Квартальная прибыль "Роснефти" по МСФО выросла в 5,4 раза

Пандемия коронавируса

Москва отменила обязательную удаленку для 30% персонала предприятий

Москва отменила обязательную удаленку для 30% персонала предприятий
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');