Европейские фондовые индексы обновили минимумы

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в пятницу снижением, обновив минимумы за несколько недель.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов снизился на 1,58% и составил 452,05 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 1,9%, падение стало самым существенным с 11 мая, германский DAX опустился на 1,78%, продемонстрировав максимальный спад с 19 мая, французский CAC 40 снизился на 1,46%, до минимума за неделю. Итальянский FTSE MIB снизился на 1,93%, закрывшись на минимуме более чем за две недели, испанский IBEX 35 - на 1,80%, достигнув минимума с 13 мая.

За неделю Stoxx Europe 600 потерял 1,2%, FTSE 100 - около 2%, DAX - 1,6%, CAC 40 - 0,3%, FTSE MIB - 1,9%, IBEX 35 - также 1,9%.

Объем розничных продаж в Великобритании в мае уменьшился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. В годовом выражении продажи взлетели на 24,6%. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателей: первого - на 1,6%, второго - на 29%, сообщает Trading Economics. Респонденты Bloomberg ожидали повышения на 1,5% и 29,3% соответственно.

Цены производителей в Германии в мае увеличились на 7,2% относительно того же месяца годом ранее, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Это максимальный рост с октября 2008 года. Аналитики ожидали меньшего повышения - на 6,4%.

В помесячном выражении цены производителей выросли на максимальные с июля 2008 года 1,5% при ожидавшемся росте на 0,7%.

Между тем представители британского бизнеса ожидают, что ВВП страны достигнет доковидного уровня к концу текущего года, свидетельствуют данные Конфедерации британских промышленников (CBI). Согласно прогнозу CBI, экономика Великобритании вырастет на 8,2% в этом году и на 6,1% в следующем после падения на 9,9% в 2020 году.

Инвесторы также продолжают оценивать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, состоявшегося на этой неделе. Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе традиционной пресс-конференции после окончания встречи заявил, что представители ФРС на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов. Он отметил, что время такого шага остается неопределенным.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард в интервью CNBC в пятницу сказал, что ФРС может повысить ключевую ставку в конце 2022 года. Баллард отметил, что уклон в "ястребиную" риторику на прошедшем заседании ФРС является "естественным", учитывая недавние высокие показатели инфляции.

Акции Tesco Plc в пятницу подешевели на 4,1%. Британская сеть супермаркетов в первом финансовом квартале увеличила сопоставимые продажи на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи в Великобритании выросли на 0,5% в годовом выражении.

Котировки акций автодилера Inchcape Plc подскочили на 3,1%. Компания ожидает, что ее годовая доналоговая прибыль окажется значительно выше консенсус-прогноза, который предполагает показатель на уровне 216 млн фунтов стерлингов ($300,8 млн).

Бумаги Kerry Group Plc подорожали на 0,4% на новостях о том, что ирландская компания продает свой бизнес по производству продуктов питания в Ирландии и Великобритании американской Pilgrim's Pride Corp. за 819 млн евро ($975,1 млн).