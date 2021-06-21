Brent подорожала до $73,69 за баррель

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок повышаются на торгах в понедельник, продолжая рост пятую сессию подряд и находясь вблизи многолетних пиков.

Инвесторы оптимистично настроены относительно восстановления спроса на нефть этим летом на фоне продолжающейся вакцинации населения от коронавируса, позволяющей все большему числу людей в Европе и США путешествовать, пишет Trading Economics.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:20 по Москве в понедельник составила $73,69 за баррель, что на $0,18 (0,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты выросли в цене на $0,43 (0,6%) - до $73,51 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $71,9 за баррель, что на $0,26 (0,36%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,6 (0,8%) - до $71,64 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 1%, по данным MarketWatch.

Переговоры по восстановлению СВПД

В центре внимания инвесторов остаются переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в воскресенье о завершении шестого раунда переговоров относительно иранской ядерной сделки, отметив, что следующая встреча вполне может стать финальной.

Ранее Ульянов заявлял, что достичь договоренностей по восстановлению СВПД до президентских выборов в Иране не удастся. Соединенные Штаты же говорили о том, что продолжат переговоры с Ираном о возвращении к ядерной сделке от 2015 года при его новом руководстве.

"Мы продолжим обсуждение вместе с нашими союзниками и партнерами вопроса о взаимном возвращении к соблюдению СВПД", - сказал представитель Госдепа Нед Прайс, коснувшись итогов состоявшихся в пятницу в Иране президентских выборов, на которых победил председатель Верховного суда страны Ибрахим Раиси.

Раиси в прошлом жестко критиковал соглашение по иранскому атому, заключенное Ираном с "шестеркой" международных посредников. Однако теперь он, как и остальные кандидаты, выражает готовность выполнять параметры сделки, если в нее вернутся США.

По мнению ряда аналитиков, итоги выборов в Иране могут оказать негативное влияние на переговорный процесс и отсрочить достижение договоренности по восстановлению сделки.

Между тем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на восемь единиц - до 373. Рост зафиксирован вторую неделю подряд.