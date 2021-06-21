Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:24Заразились
на 20.06В России 5 316 826+17 611В мире 178 433 920+246 201

Brent подорожала до $73,69 за баррель

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок повышаются на торгах в понедельник, продолжая рост пятую сессию подряд и находясь вблизи многолетних пиков.

Инвесторы оптимистично настроены относительно восстановления спроса на нефть этим летом на фоне продолжающейся вакцинации населения от коронавируса, позволяющей все большему числу людей в Европе и США путешествовать, пишет Trading Economics.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:20 по Москве в понедельник составила $73,69 за баррель, что на $0,18 (0,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты выросли в цене на $0,43 (0,6%) - до $73,51 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $71,9 за баррель, что на $0,26 (0,36%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,6 (0,8%) - до $71,64 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 1%, по данным MarketWatch.

Переговоры по восстановлению СВПД

В центре внимания инвесторов остаются переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в воскресенье о завершении шестого раунда переговоров относительно иранской ядерной сделки, отметив, что следующая встреча вполне может стать финальной.

Ранее Ульянов заявлял, что достичь договоренностей по восстановлению СВПД до президентских выборов в Иране не удастся. Соединенные Штаты же говорили о том, что продолжат переговоры с Ираном о возвращении к ядерной сделке от 2015 года при его новом руководстве.

"Мы продолжим обсуждение вместе с нашими союзниками и партнерами вопроса о взаимном возвращении к соблюдению СВПД", - сказал представитель Госдепа Нед Прайс, коснувшись итогов состоявшихся в пятницу в Иране президентских выборов, на которых победил председатель Верховного суда страны Ибрахим Раиси.

Раиси в прошлом жестко критиковал соглашение по иранскому атому, заключенное Ираном с "шестеркой" международных посредников. Однако теперь он, как и остальные кандидаты, выражает готовность выполнять параметры сделки, если в нее вернутся США.

По мнению ряда аналитиков, итоги выборов в Иране могут оказать негативное влияние на переговорный процесс и отсрочить достижение договоренности по восстановлению сделки.

Между тем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на восемь единиц - до 373. Рост зафиксирован вторую неделю подряд.

Brent WTI Иран США

Новости

Фондовый рынок США закрылся снижением

Фондовый рынок США закрылся снижением

Европейские фондовые индексы обновили минимумы

Жара взвинтила цены на газ в Европе до нового пика - $363/тыс. куб. м

Эксперт допустил рост цен на продовольствие в РФ из-за COVID-19

Эксперт допустил рост цен на продовольствие в РФ из-за COVID-19

Уроки вакцинной грамотности - финансовый сектор пытается взять сотрудников убеждением без принуждения. Обзор

Уроки вакцинной грамотности - финансовый сектор пытается взять сотрудников убеждением без принуждения. Обзор

Евро опустился ниже 86 руб. впервые с 12 августа 2020 года

В "Ренессанс страховании" задумались об IPO в Москве

В "Ренессанс страховании" задумались об IPO в Москве
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');