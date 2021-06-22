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Цена газа в Европе выросла до $384/тыс.куб.м на фоне роста цен в Азии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе за один день торгов прибавила более 4% на фоне роста цен в Азии, ремонтных работ на европейских газовых промыслах, сокращения импорта СПГ и слабого вклада ветрогенерации в энергобаланс.

Цена газа с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах выросла до $384 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила уже $265 за тысячу кубометров, тогда как в бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов.

Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса.

Приток сжиженного природного газа в Европу по мере роста спроса на него в Азии продолжает сокращаться. Стоимость ближайшего - августовского - фьючерса на индекс СПГ в Азии Platts JKM выросла до $427 за тысячу кубометров, а с начала месяца стоимость контракта выросла на 12%. В текущем месяце поступление газа с СПГ-терминалов Европы падает по отношению к маю на 16%, в результате в июне импорт СПГ может быть минимальным за последние 4 месяца.

Европа Газпром

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