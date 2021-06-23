Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-1,1%

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips на фоне благоприятной внешней конъюнктуры благодаря уверенности инвесторов в том, что Федрезерв США не будет сокращать меры стимулирования экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,5-1,1%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 3841,93 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1663,83 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,1%.

Доллар просел до 72,72 рубля (-0,16 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,1%), ВТБ (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +0,3% "префы"), АФК "Система" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "ММК" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), Московской биржи (+0,5%), "МТС" (+0,5%), UC Rusal (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,5% "префы"), расписки TCS Group (+0,3%), расписки Ozon (+0,2%).

Подешевели акции "Магнита" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,4%).

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду позитивный: азиатские рынки преимущественно торгуются в "плюсе", как и сырьевые контракты. Российский рынок акций может продолжить рост в начале торгов, рубль на утренних торгах укрепляет свои позиции.

В среду выйдут предварительные индексы деловой активности по различным странам. Ожидается, что сводный индикатор еврозоны в июне повысится до 58,8 пункта с 57,1 пункта. В США производственный PMI может снизиться до 61,5 пункта с 62,1 пункта, а в сфере услуг - до 70,0 пункта с 70,4 пункта. В России выйдут данные по промпроизводству в мае, ожидается годовой прирост на 10,5%. TCS Group проведет день бизнес стратегии, торгуются последний день с дивидендами бумаги "Газпром нефти" (10 рублей на акцию), "Селигдара" (1,95 рубля на акцию), "Магнита" (245,31 рубля на акцию).

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, утром в среду рост рынка акций продолжается. Первая коррекция к росту на долгосрочном тренде обычно выкупается "быками", тем более что нефть продолжает дорожать. У цен на нефть Brent есть преграда в виде сопротивления в районе $75,5 за баррель, но статистика показала очередное сокращение запасов нефти в США, поэтому "нефтебыкам" уже не так страшно. На дневных графиках индекс развивающихся рынков от MSCI коснулся нижней границы нижнего конверта Боллинджера и есть сомнения, что в этот момент профессионалы будут открывать короткие позиции в акциях развивающихся стран "широким фронтом".

Глава ФРС США Джером Пауэлл несет благие вести для инвесторов. Накануне он подтвердил свое мнение о том, что инфляционное давление будет временным даже после заметного роста цен в последние месяцы. Он также добавил, что ФРС будет терпеливо ждать и наблюдать за ситуацией, перед тем как поднять стоимость заимствований. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс добавил рынку позитива, отметив, что обсуждение вопроса о повышении процентных ставок все еще "в далеком будущем".

Индекс МосБиржи на этой неделе удержался в зоне "быков" на дневных графиках. Зона поддержки находится в коридоре 3775-3800 пунктов, а долгосрочный повышательный тренд проходит на 3700 пунктах. Все больше экспертов после приостановки переговоров по ядерной сделке с Ираном говорят о росте нефтяных цен в район $100 за баррель. Накануне руководители ведущих энергетических компаний заявили на Катарском экономическом форуме, что базовые цены на нефть могут достичь $100 за баррель, аналитики BofA Global Research тоже ждут в следующем году эту цену, отмечает Верников.

Индексы акций в США во вторник выросли на 0,2-0,8%, при этом Nasdaq (+0,8%) завершил торги на новом рекордном уровне. Инвесторы оценивали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и других представителей регулятора.

Выступая в Конгрессе США во вторник, Пауэлл подтвердил свое мнение о том, что ускорение инфляции в стране, скорее всего, будет временным, отметив, что американский ЦБ продолжит оказывать поддержку экономике.

"Экономика США показывает устойчивое улучшение", - говорится в тексте выступления Пауэлла, который он представил во вторник в подкомитете по коронавирусу Палаты представителей Конгресса.

Темпы роста занятости в США повысятся в ближайшие месяцы, а инфляционное давление ослабнет на фоне продолжающегося восстановления американской экономики от последствий пандемии COVID-19, считает Пауэлл.

По его словам, кредитные программы, принятые Федрезервом на пике кризиса, "позволили высвободить финансирование в размере более $2 трлн", которое помогло сократить потери рабочих мест в компаниях, некоммерческих организациях и в местных органах власти.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс сказал в понедельник, что не готов к тому, чтобы ФРС отказывалась от поддержки, которую она предоставляет экономике, на фоне неопределенности относительно темпов восстановления от последствий пандемии.

"Очевидно, что экономика восстанавливается быстрыми темпами и среднесрочный прогноз выглядит очень хорошо, - сказал Уильямс в ходе выступления. - Однако данные и условия недостаточно улучшились для того, чтобы FOMC отказался от денежно-кредитной политики, предусматривающей активную поддержку восстановления экономики".

До этого в понедельник глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард и глава ФРБ Далласа Роб Каплан сказали, что день, когда ФРС начнет сворачивать программу выкупа активов, приближается.

В среду рост индексов акций также преобладает в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,02%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 1,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Цены на нефть

Нефть утром в среду продолжает подъем на данных Американского института нефти (API) о значительном снижении запасов в США на прошлой неделе (запасы упали на 7,2 млн баррелей при прогнозах сокращения на 3,625 млн баррелей); цена Brent превысила $75 за баррель и находится на $0,7 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $75,44 за баррель (+0,8%), августовская цена WTI - $73,35 за баррель (+0,7%).

Поддержку котировкам также оказывают сообщения СМИ о том, что члены ОПЕК+ начали обсуждать постепенное увеличение добычи нефти начиная с августа.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго США (выйдут в среду в 17:30 по московскому времени) покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 6,3 млн баррелей.