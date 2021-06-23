Лондон укрепил позиции центра торгов валютой и бондами EM после Brexit

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Решение Великобритании выйти из Европейского союза пять лет назад вызвало тревогу по поводу того, что Лондон утратит свое значение глобального финансового центра, однако в сфере торговли валютами и облигациями стран emerging markets (EM) этого не произошло.

Brexit не только не спровоцировал отток бизнеса в такие конкурирующие города, как Париж и Франкфурт, но и вызвал значительный рост сделок в Лондоне, сообщает агентство Bloomberg.

По данным Банка Англии, с 2016 года торговля в Лондоне китайским юанем, индийской рупией и российским рублем резко выросла, так же, как и объемы листинга долговых обязательств EM.

"После Brexit произошел некоторый сдвиг в европейские столицы, но он оказался не настолько драматичен, как люди опасались в 2016 году", - отмечает старший валютный аналитик Monex Europe Саймон Харви.

В 2020 году объем выпуска бондов в столице Великобритании составил $124 млрд, что в семь раз превышает показатель пятилетней давности ($16 млрд). При этом во Франкфурте он практически не изменился, свидетельствуют расчеты агентства.

Доля Лондона в торговле китайской нацвалютой более чем в четыре раза превышает показатель основного конкурента - Нью-Йорка. Юань является самой торгуемой в мире валютой стран emerging markets. Следующие по популярности - мексиканский песо и российский рубль - также более активно торгуются в британской столице, чем в Нью-Йорке.

"Лондон был одним из первых городов, который начал торговать юанем, и он участвовал практически во всех этапах развития китайского долгового рынка и смог получить доступ к основной системе и развить каналы со всеми важными контрагентами", - заявил замруководителя отдела исследований Ashmore Group Густаво Медейрос.

Тем не менее, на ряде рынков Лондон всё-таки потерял свои позиции. По оценке Deloitte и IHS Markit, около 2,3 трлн фунтов стерлингов ($3,3 трлн) в торговле деривативами в евро, фунтах и долларах США ушли из города после ограничения доступа к финсистеме ЕС.

Доля лондонских торговых площадок на рынке процентных свопов в евро упала до 10% в январе с почти 40% в июле на фоне ухода бизнеса в Евросоюз и на Уолл-стрит. При этом Амстердам обогнал Лондон и стал крупнейшим в Европе центром торговли акциями.

Кроме того, утихла активность в сфере первичных размещений акций. Всего одна компания из стран EM провела IPO в Лондоне в этом году - российская Fix Price Group Ltd, управляющая сетью магазинов с фиксированными ценами. В 2017 году прошло семь размещений, по данным Dealogic.