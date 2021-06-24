Рынки акций Европы снизились, несмотря на хорошие данные PMI

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов в среду, несмотря на оптимистичные данные PMI.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,73% и составил 453,1 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,22%, германский DAX - на 1,15%, французский CAC 40 - на 0,91%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,94% и 1,1% соответственно.

Опубликованные в среду статистические данные свидетельствуют, что деловая активность в еврозоне в текущем месяце росла максимальными темпами за 15 лет.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) еврозоны в июне увеличился до 59,2 пункта с 57,1 пункта в мае, согласно предварительным данным исследовательской организации Markit Economics. Показатель за июнь стал максимальным с 2006 года. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до 58,8 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны в текущем месяце вырос до 58 пунктов с 55,2 пункта месяцем ранее. Темпы роста стали максимальными с июля 2007 года. PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны остался на уровне 63,1 пункта, что является рекордным максимумом. Эксперты ожидали роста первого показателя до 57,8 пункта и уменьшения второго до 62,1 пункта.

Инвесторы также оценивали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Он считает маловероятным, что темпы роста потребительских цен в стране достигнут уровня 1970-х годов, когда инфляция выражалась двухзначным числом.

Выступая в Конгрессе США во вторник, он сказал, что такой сценарий "очень-очень маловероятен", в том числе потому, что центральный банк "готов использовать все свои инструменты, чтобы удержать инфляцию на уровне около 2%". При этом он признал существование значительной неопределенности на фоне открытия экономики после ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, сообщает The Wall Street Journal. Тем не менее Пауэлл сказал, что целью ФРС является восстановление рынка труда, отметив, что одних лишь опасений роста инфляции будет недостаточно, чтобы повысить ставки.

Акции французской Pernod Ricard SA подорожали примерно на 2% в среду. Компания улучшила прогноз прибыли на текущий финансовый год благодаря более сильному, чем ожидалось, восстановлению после пандемии COVID-19, сообщается в ее пресс-релизе. Один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции теперь прогнозирует органический рост прибыли от продолжающихся операций по итогам 2021 фингода, который завершится в июне, примерно на уровне 16% против ранее ожидавшихся 10%.

Цена бумаг Vodafone Group PLC выросла на 0,3%. Телекоммуникационная компания сообщила, что все ее европейские операции будут полностью осуществляться за счет электроэнергии, полученной из возобновляемых источников, начиная с 1 июля.

Бумаги Berkeley Group Holdings PLC потеряли в цене 0,5%, несмотря на то, что британский застройщик увеличил доналоговую прибыль и выручку в 2021 финансовом году и обязался вернуть акционерам дополнительные 228 млн фунтов стерлингов ($318,1 млн) в 2022 фингоду.

Котировки акций испанской энергетической компании Iberdrola SA упали на 3,6%. Генеральный директор Iberdrola Хосе Игнасио Санчес Галан назван подозреваемым в деле о предполагаемом корпоративном шпионаже, которое расследует Национальный суд Испании, сообщило агентство EFE со ссылкой на судебные документы.