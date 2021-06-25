ВТБ в мае увеличил запасы драгметаллов на 3,8 т
Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - ВТБ, лидирующий среди российских банков по объему драгметаллов на балансе, в мае 2021 года увеличил запасы на 3,8 тонны в пересчете на золото - до 40 тонн на начало июня.
Как следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте ЦБ РФ, по 1,3 тонны закупили также Сбербанк и Совкомбанк.
Самым крупным нетто-продавцом оказался банк "Открытие", его запасы сократились на 0,9 тонны.
В общей сложности запасы драгметаллов в кредитных организациях РФ в мае выросли в пересчете на золото на 6,3 тонны (10%) и составили на начало июня 69,5 тонны.
Топ-10 банков РФ по объему запасов драгметаллов (тонны золотого эквивалента)*:
|Наименование
|Запасы на начало июня
|Динамика в мае
|1
|ВТБ
|40,0
|3,8
|2
|Газпромбанк
|9,2
|0,7
|3
|Сбербанк
|8,7
|1,3
|4
|Совкомбанк
|4,7
|1,3
|Национальный клиринговый центр
|1,6
|0,3
|5
|"Открытие"
|1,5
|-0,9
|6
|Россельхозбанк
|0,9
|0,0
|7
|АБ "Россия"
|0,8
|0,3
|8
|Ланта-банк
|0,5
|-0,4
|9
|"Кубань Кредит"
|0,3
|0,0
|10
|Промсвязьбанк
|0,2
|0,1
|другие
|1,0
|-0,1
|ВСЕГО кредитные организации РФ
|69,5
|6,3
* - расчет ИФ на основе данных ЦБ РФ
Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движение драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.