ВТБ в мае увеличил запасы драгметаллов на 3,8 т

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - ВТБ, лидирующий среди российских банков по объему драгметаллов на балансе, в мае 2021 года увеличил запасы на 3,8 тонны в пересчете на золото - до 40 тонн на начало июня.

Как следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте ЦБ РФ, по 1,3 тонны закупили также Сбербанк и Совкомбанк.

Самым крупным нетто-продавцом оказался банк "Открытие", его запасы сократились на 0,9 тонны.

В общей сложности запасы драгметаллов в кредитных организациях РФ в мае выросли в пересчете на золото на 6,3 тонны (10%) и составили на начало июня 69,5 тонны.

Топ-10 банков РФ по объему запасов драгметаллов (тонны золотого эквивалента)*:

Наименование Запасы на начало июня Динамика в мае 1 ВТБ 40,0 3,8 2 Газпромбанк 9,2 0,7 3 Сбербанк 8,7 1,3 4 Совкомбанк 4,7 1,3 Национальный клиринговый центр 1,6 0,3 5 "Открытие" 1,5 -0,9 6 Россельхозбанк 0,9 0,0 7 АБ "Россия" 0,8 0,3 8 Ланта-банк 0,5 -0,4 9 "Кубань Кредит" 0,3 0,0 10 Промсвязьбанк 0,2 0,1 другие 1,0 -0,1 ВСЕГО кредитные организации РФ 69,5 6,3

* - расчет ИФ на основе данных ЦБ РФ

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движение драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.