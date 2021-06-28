Рынок акций РФ открылся незначительными изменениями индексов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой котировок blue chips на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; изменения индексов МосБиржи и РТС за минуту торгов не превысили 0,1%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3835,08 пункта (+0,08%), индекс РТС - 1673,55 пункта (+0,09%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 1%.

Подешевели расписки OZON (-1%), акции "Северстали" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "НЛМК" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "префы" Сбербанка (-0,2%), обыкновенные бумаги "Магнита" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Подорожали акции ВТБ (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), расписки TCS Group Holding (+0,5%), обыкновенные бумаги Московской биржи (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Русала" (+0,3%), "Полюса" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), Polymetal (+0,1%).

Доллар США к 10:01 практически не изменился по отношению к закрытию пятницы и находился вблизи отметки 72,2 руб./$1.

Большинство американских фондовых индексов выросли по итогам торгов 25 июня на фоне надежд инвесторов на то, что высокая инфляция будет временным явлением в условиях продолжающегося восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса. Позитивным фактором для американского рынка акций стала новость, что президент США Джо Байден объявил о достижении межпартийного соглашения между конгрессменами по масштабному пакету мер модернизации инфраструктуры.

Трейдеры также оценивали результаты стресс-теста американских банков. Федеральная резервная система объявила, что введенные из-за пандемии COVID-19 временные ограничения для банков на выплату дивидендов и выкуп акций могут быть сняты после 30 июня. Результаты последнего стресс-теста показали, что крупнейшие американские банки имеют достаточно капитала, чтобы выдержать серьезный спад в мировой экономике.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном опускаются на торгах в понедельник, не последовав за динамикой американских фондовых индексов Dow Jones и S&P 500, которые выросли в пятницу. При этом торги в Гонконге начались позднее в связи с неблагоприятными погодными условиями. Японский индекс Nikkei 225 снизился к закрытию торгов 28 июня на 0,08%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:19 по Москве опустился на 0,12%, гонконгский Hang Seng к 8:33 вырос на 0,14%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:17 снизился на 0,21%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:18 опустился на 0,05%.

Цены на нефть

В свою очередь нефть Brent слабо дешевеет в понедельник утром, в то время как WTI стабильна в ходе утренних торгов. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени в понедельник составила $76,1 за баррель, что на 0,11% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 0,8% - до $76,18 за баррель, максимума с 29 октября 2018 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $74,06 за баррель, что всего на 0,01% выше итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась до максимальных с 9 октября 2018 года $74,05 за баррель, поднявшись на 1%.

Согласно прогнозу опрошенных агентством Bloomberg экспертов, страны ОПЕК+, которые проведут очередную встречу на этой неделе, примут решение об увеличении добычи в августе на 550 тыс. баррелей в сутки (б/с). Этого явно недостаточно, учитывая, что дефицит предложения на рынке во втором полугодии текущего года может составить 1,4 млн б/с, полагают аналитики.

Авиаудары США по проиранским силам

В центре внимания рынка - ситуация вокруг Ирана. В воскресенье вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам проиранских группировок в пограничном районе Ирака и Сирии. Это может затруднить переговоры по ядерной программе Ирана, результатом которых должно было стать наращивание экспорта нефти этой страной.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, "внешний фон для российского рынка можно охарактеризовать как нейтральный. Американские фьючерсы слабо подрастают, в плюсе торгуются и драгоценные металлы. Но при этом откатилась к отметке $76 за баррель нефть Brent, минусуют также никель и медь. Скорее всего, открытие пройдет недалеко от пятничного закрытия, может быть, будет небольшой рост. Если в металлургах удастся реализовать отскок, то после его завершения рынок заляжет в боковик и будет ждать решения ОПЕК+ по квотам добычи. Наиболее вероятно, что расширенный картель увеличит добычу в августе, чтобы немного сбить цены и не стимулировать американских сланцевых производителей. Однако это не должно привести к падению акций российской нефтянки, поскольку увеличение добычи может оказаться более выгодным, чем небольшой рост цен на нефть".