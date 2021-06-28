Уборку Керчи после наводнения планируют завершить до 30 июня

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Еще несколько дней понадобится для завершения расчистки Керчи на востоке Крыма от последствий ливня недельной давности.

Как сообщил "Интерфаксу" вице-премьер республики Евгений Кабанов, работы планируется завершить к 30 июня.

Как написал глава администрации города Сергей Бороздин в своем фейсбуке, воду уже откачали из 211 подтопленных помещений, продезинфицировали 76 подвалов, 43 подъезда и 237 км дорог, собрали 29 тысяч куб. м мусора. В пунктах временного размещения остаются 128 человек, в том числе 27 детей.

В Крыму с 17 июня действует режим ЧС из-за прошедшего циклона. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, почти 60 человек получили травмы, без вести пропала женщина.