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В Крыму объявили штормовое предупреждение еще на двое суток

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на воскресенье и понедельник, сообщают синоптики.

"Днем и до конца суток 27 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 м/с. Во второй половине суток 27 июня и в течение суток 28 июня на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра. В селевых бассейнах угроза схода селей", - говорится в информации на сайте крымского гидрометцентра.

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Циклон обрушился на Крым 17 июня, власти республики ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу, сошли селевые потоки. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением.

Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 55 человек травмированы.

Накануне в Ялте за два часа выпала полумесячная норма осадков. Ведется подсчет нанесенного стихией ущерба.

Наводнение в Крыму

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