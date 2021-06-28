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Данные ОПЕК+ указывают, что дефицит на рынке нефти сохранится до конца года

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - ОПЕК+ ожидает сохранения дефицита предложения на мировом рынке нефти в этом году, если добыча останется на прежнем уровне, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные, которые будут рассмотрены экспертами технического мониторингового комитета во вторник.

ЭкономикаОПЕК+ планирует ослабить ограничения на добычу нефти в августе на 500 тыс. б/сЧитать подробнее

Страны ОПЕК+ обсуждают возможность ослабления ограничений на добычу нефти в августе на фоне восстановления спроса после пандемии COVID-19. Во вторник, 29 июня, состоится заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) встретятся 30 июня, а 1 июля состоится заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.

Согласно оценкам, которые будут представлены JTC и с которыми удалось ознакомиться Bloomberg, в августе спрос будет превышать предложение на 1,7 млн баррелей в сутки (б/с). В втором полугодии дефицит будет в среднем составлять 1,9 млн б/с. Комитет рассмотрит и, возможно, утвердит эти прогнозы, отмечает агентство.

Ожидается, что на встрече в четверг страны ОПЕК и не-ОПЕК договорятся об увеличении добычи нефти, но пока неясно, в каком объеме. Аналитики и трейдеры, опрошенные Bloomberg, прогнозируют наращивание добычи примерно на 500 тыс. б/с.

ОПЕК+ нефть

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