ЦБ РФ выпустит памятные монеты с медвежонком Умкой из мультфильма

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Банк России 30 июня выпускает в обращение памятные монеты из серебра и недрагоценных металлов "Умка" в серии "Российская (советская) мультипликация", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Серебряные монеты имеют номинал 3 рубля, монеты из недрагоценных металлов - 25 рублей.

Серебряная монета изготовлена из сплава 925-й пробы, она содержит 31,1 грамма драгметалла. Тираж монеты составит 7 тыс. штук.

На оборотной стороне монеты расположено выполненное в цвете изображение героев мультфильма "Умка" на фоне изображений льда и звездного неба, выполненных в технике лазерного матирования.

Монеты из недрагоценных металлов изготовлены тиражом 1 млн экземпляров, в том числе 150 тыс. с цветным покрытием. На их обратной стороне также изображены герои мультфильма "Умка".

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, говорится в сообщении ЦБ.