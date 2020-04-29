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ЦБ выпустил памятные монеты в честь московского метро и "Барбоскиных"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что 29 апреля выпускает в обращение три памятные серебряные монеты, посвященные Московскому метрополитену, 100-летию со дня образования Республики Татарстан и мультсериалу "Барбоскины".

Монета, посвященная метро, имеет номинал 1 рубль, номинал двух других - 3 рубля. Монета с Барбоскиными также имеет вариант из недрагоценного металла номиналом 25 рублей.

Серебряные монеты изготовлены из металла 925-й пробы. Рублевая монета содержит 7,78 грамма серебра, трехрублевые - 31,1 грамма.

Монета с изображением эмблемы Московского метрополитена изготовлена тиражом 3000 штук. На одной из ее сторон изображена эмблема предприятия, по окружности нанесена надпись "Московский метрополитен",

Такой же тираж у монеты к юбилею создания Республики Татарстан. На ее обороте размещено изображение молодых людей в традиционных татарских костюмах, исполняющих национальный танец, с видом на Казанский кремль, вверху - выполненный в технике лазерного матирования герб республики.

Тираж серебряной монеты с "Барбоскиными" - 7000 штук, на обороте находится выполненная в цвете фигура героя мультфильма - Дружка. Тираж недрагоценных монет, посвященных этому же сериалу, - 1 млн штук, 150 000 из них выполнены с цветным покрытием.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа в России, напоминает ЦБ.

Банк России Барбоскины Московский метрополитен

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