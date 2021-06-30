Европейские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов во вторник.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,31% и составил 456,37 пункта. Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,21%, германский DAX - 0,88%, французский CAC 40 - 0,14%, итальянский FTSE MIB - 0,52%, испанский IBEX 35 - 0,02%. В центре внимания инвесторов - ситуация с распространением штамма "дельта" COVID-19, пишет CNBC.

На этой неделе рынки также ждут данных о безработице в США за текущий месяц, которые будут обнародованы 2 июля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривает рост числа рабочих мест в США в июне на 683 тыс. и снижение безработицы до 5,7% с майских 5,8%. Данные по рынку труда являются ключевыми для политики Федеральной резервной системы (ФРС) наряду с показателями инфляции. Именно от динамики занятости в значительной мере будет зависеть, когда Федрезерв начнет сворачивать масштабные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса.

Опубликованные во вторник статданные указали на рост доверия потребителей во Франции в текущем месяце. Индекс потребительского доверия к экономике Франции поднялся в июне до 102 пунктов с 98 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют данные национального статистического управления Insee. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали менее существенного повышения показателя - до 100 пунктов. Индикатор достиг максимума с марта 2020 года и впервые с начала пандемии оказался выше среднего долгосрочного уровня в 100 пунктов.

В свою очередь, сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в июне 2021 года поднялся до 117,9 пункта, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Это максимальное значение с мая 2000 года, когда показатель достиг исторического максимума.

В мае значение индекса составляло 114,5 пункта.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение показателя в июне - до 116,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Тем временем потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне 2021 года выросли на 2,1% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с майскими 2,4%.

Эксперты также в среднем ожидали повышения потребительских цен на 2,1% по сравнению с июнем 2020 года, свидетельствуют данные Trading Economics.

Цены на жилье в Великобритании в июне подскочили на 13,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные британского ипотечного общества Nationwide Building Society. Это максимальные темпы повышения с ноября 2004 года. Между тем аналитики прогнозировали в среднем еще более значительный подъем - на 13,7%, сообщает Trading Economics. Жилье в июне подорожало относительно предыдущего месяца на 0,7%.

Акции британских застройщиков подорожали на фоне статданных. Цена бумаг Taylor Wimpey выросла на 1,1%, Persimmon - на 1,6%, Barratt Developments - на 0,4%, Berkeley - на 0,5%.

В лидеры роста среди компонентов Stoxx Europe 600 вышли акции датского производителя ветряных турбин Vestas Wind Systems AS, которые подскочили на 5,8%.

Также заметно подорожали бумаги шведского производителя горнодобывающего и инфраструктурного оборудования Epiroc AB S и французского дистрибьютора электрооборудования Rexel SA, прибавившие в цене 4,6% и 4,3% соответственно.

Тем временем акции германской Knorr-Bremse AG, которая специализируется на производстве тормозных систем для грузового и коммерческого автотранспорта, снизились в цене на 12,2%, оказавшись в лидерах падения.