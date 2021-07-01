Tesla будет получать аккумуляторы от китайской CATL до 2025 года

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Китайская Contemporary Amperex Technology Co (CATL) объявила о подписании соглашения с американским производителем электромобилей Tesla Inc о поставке ионно-литиевых аккумуляторов.

Новый договор действует до конца 2025 года.

Таким образом, было продлено соглашение, подписанное двумя компаниями в феврале прошлого года о поставках продукции в период с июля 2020 года по июнь 2022 года, отмечает агентство "Синьхуа".

Новая договоренность с Tesla будет действовать с января 2022 года по декабрь 2025 года. Объем поставок будет определяться фактическими заказами, которые позже разместит Tesla.

CATL является одним из крупнейших производителей ионно-литиевых аккумуляторов в Китае. По итогам 2020 года выручка компании выросла на 9,9% – до 50,32 млрд юаней ($7,8 млрд). Суммарная мощность реализованных компанией аккумуляторов в прошлом году достигла 46,84 гВт/ч, увеличившись на 14,4%.