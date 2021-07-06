Рынки акций Европы завершили торги ростом в понедельник

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы перешли к росту и завершили торги в понедельник положительной динамикой, несмотря на опасения по поводу распространения новых штаммов коронавируса.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов вырос на 0,34% и составил 458,36 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 0,58%, германский DAX - на 0,08%, французский CAC 40 - на 0,22%, итальянский FTSE MIB - на 0,63%, испанский IBEX 35 - на 0,44%.

Биржи США в понедельник закрыты (перенос выходного с 4 июля - Дня независимости).

Инвесторы оценивали ключевые экономические данные из еврозоны, опубликованные в понедельник.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в июне 2021 года поднялся до максимального значения с июня 2006 года на фоне ослабления ограничительных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19. Индикатор вырос до 59,5 пункта в прошлом месяце по сравнению с 57,1 пункта в мае, свидетельствуют окончательные данные исследовательской организации Markit Economics. Предварительные данные указывали на значение в 59,2 пункта.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны в июне подскочил до 58,3 пункта с 55,2 пункта месяцем ранее, достигнув максимума с июля 2007 года. Ранее было объявлено о повышении индекса до 58 пунктов.

Сводный PMI Германии в июне поднялся до 60,1 пункта с 56,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные. Значение показателя было пересмотрено в сторону понижения с 60,4 пункта, но осталось на десятилетнем максимуме. PMI в сфере услуг Германии вырос до 57,5 пункта - максимума с марта 2011 года - по сравнению с 52,8 пункта. Предварительные данные указывали на значение в 58,1 пункта.

Июньское значение сводного PMI Франции было пересмотрено до максимальных с января 2018 года 57,4 пункта с 57,1 пункта по сравнению с майскими 57 пунктами. PMI в сфере услуг Франции вырос до 57,8 пункта, а не до 57,4 пункта, как было объявлено ранее, что также является максимумом с января 2018 года. В мае показатель составил 56,6 пункта.

Сводный PMI Великобритании в июне снизился до 62,2 пункта по сравнению с 62,9 пункта месяцем ранее, когда индикатор достиг максимального значения за все время ведения расчетов с января 1998 года. Предварительные данные указывали на значение в 61,7 пункта. Значение PMI в сфере услуг Великобритании составило 62,4 пункта, а не 61,7 пункта, как сообщалось ранее, против 62,9 пункта в мае.

Акции Wm. Morrison Supermarkets PLC (Morrisons) подскочили на 11,6% в понедельник, оказавшись в лидерах роста среди компонентов Stoxx Europe 600. Как стало известно в минувшие выходные, консорциум инвесторов во главе с Fortress Investment Group LLC, принадлежащей SoftBank Group Corp., договорился о приобретении британской сети супермаркетов примерно за 6,3 млрд фунтов стерлингов ($8,7 млрд).

В июне Morrisons сообщила, что отклонила предложение о покупке за 5,52 млрд фунтов стерлингов ($7,6 млрд), поступившее от американского фонда прямых инвестиций Clayton, Dubilier & Rice (CD&R). Американский инвестиционный фонд Apollo Global Management Inc. также занимается подготовкой возможного предложения о покупке Morrisons. Фонд сделал соответствующее заявление в понедельник, после того как информация об этом появилась в СМИ.

Также заметно подорожали акции британской компании SSP Group Plc, которая управляет ресторанами на вокзалах и в аэропортах по всему миру, и финской промышленной компании Valmet Corp. Их цена выросла на 5% и на 3,6% соответственно.

В лидеры падения вышли акции Prosus NV, объединившей международные интернет-активы южноафриканского холдинга Naspers (в России владеет Avito и долей в Mail.ru Group). Котировки бумаг компании снизились на торгах в Амстердаме на 6,1%.