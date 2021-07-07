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ЕК улучшила прогноз роста ВВП еврозоны на 2021 год до 4,8% с 4,3%

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогнозы роста ВВП еврозоны на 2021 и 2022 годы, отметив, в частности, эффективность стратегии европейских стран по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции и прогресс в вакцинации.

Согласно новому прогнозу ЕК, экономика еврозоны в текущем году вырастет на 4,8%, а в следующем – на 4,5%.

Майский прогноз предусматривал увеличение ВВП на 4,3% в 2021 году и 4,4% в 2022 году.

Объем ВВП еврозоны вернется к докризисному уровню в четвертом квартале 2021 года, говорится в квартальном обзоре ЕК, опубликованном в среду. Ранее ожидалось, что это случится кварталом позже.

Экономика Евросоюза, согласно прогнозу регулятора, также вырастет на 4,8% в этом и 4,5% в следующем году и вернется к докризисному уровню в последнем квартале текущего года.

"Улучшение прогнозов обусловлено рядом факторов. Во-первых, экономическая активность в Европе в первом квартале этого года превзошла ожидания. Во-вторых, эффективность стратегии сдерживания распространения инфекции и прогресс в вакцинации привели к падению заболеваемости и показателей госпитализации в связи с COVID-19, что позволило странам ЕС открыть свои экономики", - говорится в обзоре.

ЕК отмечает, что снятие карантинных ограничений особенно поддержало сферу услуг, в то время как частное потребление начало быстро восстанавливаться, как и туристическая активность.

"Все вместе эти факторы, вероятно, компенсируют негативные последствия временной нехватки компонентов и роста затрат в отдельных сегментах производственного сектора", - отмечается в обзоре.

Частное потребление и инвестиции, вероятно, останутся основными двигателями экономического роста в Европе, а занятость будет увеличиваться в тандеме с экономической активностью, полагают в ЕК.

"Быстрый экономический подъем в странах, являющихся основными торговыми партнерами ЕС, должен положительно сказаться на европейском экспорте, хотя экспорт услуг по-прежнему будет сдерживаться сохраняющимися ограничениями в сфере международного туризма", - говорится в обзоре.

Прогноз инфляции повышен

Согласно прогнозу ЕК, инфляция в еврозоне в текущем году составит 1,9%, а в следующем - 1,4%. Ранее ожидалось, что потребительские цены вырастут соответственно на 1,7% и 1,3%.

Прогноз инфляции в ЕС на 2021 год повышен до 2,2% с 1,9%, на 2022 – до 1,6% с 1,5%.

"Рост цен на энергоносители и сырьевые товары, проблемы с производством в результате нехватки комплектующих и сырья, а также высокий спрос как внутри Европы, так и за ее пределами, вероятно, будут оказывать повышательное давление на потребительские цены в этом году. В 2022 году это давление должно немного ослабнуть, поскольку проблемы с производством будут решены, а баланс спроса и предложения улучшится", - говорится в обзоре.

Ключевым риском для прогнозов ЕК является распространение новых штаммов коронавируса в Европе, отмечает регулятор.

Согласно новому прогнозу ЕК, ВВП Германии вырастет на 3,6% в текущем и 4,6% в следующем году. В мае ожидался менее существенный подъем - соответственно на 3,4% и 4,1%.

Прогноз для экономики Франции на 2021 год повышен до 6% с 5,7%, на 2022 год – сохранен на уровне 4,2%.

ВВП Италии, как ожидается, повысится в текущем и следующем году на 5% и 4,2% соответственно (ранее 4,2% и 4,4%), ВВП Испании – на 6,2% и 6,3% (ранее 5,9% и 6,8%).

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