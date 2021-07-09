Рынок акций РФ открылся в пятницу незначительными изменениями индексов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой котировок blue chips на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала; изменения индексов МосБиржи и РТС за минуту торгов не превысили 0,1%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3859,79 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1628,6 пункта (+0,06%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 1%.

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1%), ВТБ (+0,7%), расписки TCS Group Holding (+0,7%), ценные бумаги "ММК" (+0,6%), "РусГидро" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%, "префы" прибавили в цене 0,5%), "Татнефти" (+0,1%).

Подешевели акции "Полюса" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), расписки Ozon (-0,5%), ценные бумаги "МТС" (-0,3%), Polymetal (-0,3%), Московской биржи (-0,2%), Сбербанка (-0,2%, "префы" снизились в цене на 0,3%), "Норникеля" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Доллар США к 10:01 снизился на МосБирже всего на 7,5 копейки по отношению к закрытию четверга, до 74,66 руб./$1.

Опасения за рост мировой экономики

Американский фондовый рынок заметно снизился по итогам торгов в четверг, отступив от недавних максимумов на фоне возобновившихся опасений за рост мировой экономики. Все три основных индекса продемонстрировали худшую однодневную динамику примерно за три недели в условиях выхода инвесторов по всему миру из рисковых активов. Трейдеры обеспокоены, что пик экономического роста в США и за рубежом уже пройден, и распространение новых штаммов коронавируса негативно скажется на прогнозах.

Протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что некоторые из руководителей американского ЦБ видят возможность более раннего, чем ожидалось, сокращения объемов стимулирования Федрезервом на фоне быстрого роста экономической активности в США. "Некоторые участники заседания отмечали, что в свете последних статданных условия, поставленные Федрезервом для того, чтобы он мог приступить к сокращению объема выкупа активов, будут созданы несколько раньше, чем предполагалось на предыдущих заседаниях", - говорится в протоколе. Другие участники, однако, отмечали, что более слабые, чем ожидалось, майские данные по рынку труда США требуют от ФРС проявить терпение в планировании следующих шагов.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик сказал в ходе виртуального выступления после публикации протокола, что момент, когда ФРС начнет сокращать программу ежемесячного выкупа облигаций на сумму $120 млрд, приближается. При этом он не уточнил сроков, в которые это может произойти.

Опубликованные в четверг данные Минтруда США показали неожиданный рост числа заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 373 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 371 тыс., а не 364 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения до 350 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в пятницу вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее. Исключением выступает фондовый рынок Гонконга. Японский индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 0,56%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 по московскому времени потерял 1,25%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:27 упал на 1,4%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 опустился на 0,34%, в то время как гонконгский Hang Seng вырос на 0,79%.

Цены на нефть

В свою очередь цены на нефть продолжают повышаться в пятницу утром на данных о существенном снижении запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе, однако подъем котировок ограничен из-за беспокойства по поводу роста заболеваемости COVID-19 и неопределенности вокруг добычи ОПЕК+.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве в пятницу составила $74,22 за баррель, что на 0,13% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 0,9% - до $74,12 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,15 за баррель, что на 0,29% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась до $72,94 за баррель, поднявшись на 1%.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,87 млн баррелей - до 445,48 млн баррелей (это минимальный показатель с февраля 2020 года), падение зафиксировано седьмую неделю подряд. Резервы бензина снизились на 6,08 млн баррелей и составили 235,5 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,62 млн баррелей, до 138,69 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали снижение запасов нефти на 4 млн баррелей, уменьшение запасов бензина на 1,75 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 150 тыс. баррелей. Респонденты S&P Global Platts ожидали сокращения запасов нефти на 6,2 млн баррелей, а также снижения резервов бензина на 1,7 млн баррелей и повышения резервов дистиллятов на 1,4 млн баррелей.

Аналитики говорят, что распродажа на мировых рынках акций и продолжающееся падение доходности гособлигаций США, отражающие опасения за экономический рост, по-прежнему ограничивают подъем нефтяных цен на фоне беспокойства по поводу распространения штамма "дельта" COVID-19. Кроме того, сохраняется неопределенность относительно перспектив нефтедобычи из-за разногласий в ОПЕК+. Переговоры министров стран коалиции, начавшиеся на прошлой неделе, зашли в тупик. Большинство государств поддерживает увеличение производства на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) со следующего месяца и продление сделки до конца 2022 года. Исключением являются ОАЭ, которые готовы поддержать увеличение добычи, но не продление сделки, настаивая на увеличении своей референтной базы снижения добычи после апреля 2022 года.

По словам старшего риск-менеджера компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса, индекс МосБиржи на открытие продемонстрирует несущественные изменения в пределах 0,1-0,3%, в районе 3850-3870 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона. Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США.

"Среди значимой внешней статистики надо отметить вчерашнюю публикацию негативных еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США. Их число составило 373 тыс. против консенсус-прогноза величиной в 350 тыс. Это оказалось существенно выше предыдущего недельного значения (364 тыс.). Выход указанного показателя стал одной их основных причин вчерашнего падения североамериканских фондовых индексов. Также стоит обратить внимание на еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Они указали на достаточно сильное падение запасов нефти за океаном на 6,7 млн баррелей. Запасы бензина также сократились на 6,1 млн баррелей. Указанная статистика явно подогрела интерес к покупкам фьючерсов на "черное золото". Однако не стоит забывать, что нефтяной рынок остается в состоянии крайней неопределенности в связи с отсутствием решения по поводу изменения суммарной квоты на добычу участниками международного соглашения в формате ОПЕК+ с августа текущего года", - отмечает Манжос.