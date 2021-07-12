Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,3%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips на фоне подъема индексов в Азии, хотя сдерживающим фактором выступает проседающая нефть; индекс МосБиржи за минуту торгов подрос на 0,3%, индекс РТС просел на 0,1%, при этом почти на 70% рухнули бумаги "Лензолота" после отсечки на бирже рекордных дивидендов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3866,48 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1634,24 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 0,8%.

Доллар вырос до 74,57 рубля (+0,21 рубля).

Подорожали акции ВТБ (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "МТС" (+0,7%), "РусГидро" (+0,7%), расписки TCS Group (+0,7%), бумаги "Газпрома" (+0,6%), "НЛМК" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,7% "префы"), UC Rusal (+0,5%), Московской биржи (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

Обыкновенные акции "Лензолота" упали до 7330 рублей (-68,6%), "префы" - до 1915 рублей (-68,2%). Дивидендные выплаты за 2020 год составляют 15219,5 рубля на обыкновенную и 3699,27 рубля на привилегированную акцию.

Подешевели расписки Ozon (-0,3%), акции Polymetal (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы"), АФК "Система" (-0,1%).

Внешний фон утром в понедельник слабо позитивен - аналитики

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник можно назвать слабо позитивным: растут индексы акций, но прочие индикаторы указывают на слабость аппетитов к риску.

Нефть Brent удерживается выше $75 за баррель, но на рынке сохраняются опасения по поводу возможного развала соглашения ОПЕК+. Вероятно, отечественный рынок акций в понедельник попытается подрасти, но локальных поводов для удержания позитивной динамики пока мало.

В течение дня ожидаются данные по российскому торговому балансу за май. "Группа Черкизово" сообщит свои операционные результаты за июнь. Совет директоров ГМК "Норникель" рассмотрит вопрос уменьшения уставного капитала. В США на текущей неделе выйдут данные по потребительской инфляции, а также инвесторы продолжат получать информацию о распространении штамма "дельта" COVID-19. Центральные банки все больше ориентируются на более высокую инфляцию и свою терпимость к ней.

Министры финансов G20 в выходные на встрече в Венеции подтвердили приверженность стимулирующей политике, пока экономический рост не окрепнет и последствия пандемии не будут преодолены. Риск распространения новых штаммов вируса является основным. В понедельник рост индексов акций в Азии обеспечил Народный банк Китая, который с 15 июля снизит норму обязательных резервов (RRR) для всех банков на 50 б.п., что высвободит из резервов около 1 трлн юаней (соответствует инъекции дополнительной ликвидности в размере примерно $154 млрд). ЦБ Китая до этого снижал RRR в апреле, и это позитивно сказалось на экономической активности, отмечает Кочетков.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, в вышедшем на прошлой неделе протоколе июньского заседания ФРС США стало известно, что отдельные руководители американского ЦБ видят возможность более раннего, чем ожидалось, сокращения объемов стимулирования Федрезервом на фоне быстрого роста экономической активности в США. Регулятор отметил, что ожидает сохранения ставки на текущей отметке в 2021 году и ее увеличения к 2023 году. Следующее заседание запланировано на 27-28 июля.

Инвесторы ждут на неделе выхода первых отчетностей американских банков. Ситуация на рынке нефти стабилизировалась. Министры финансов еврозоны в понедельник встретятся для обсуждения бюджетной политики на 2022 год, корпоративной реструктуризации в постковидном восстановлении. Сдерживающим для роста котировок акций фактором является быстрое распространение нового варианта коронавируса "дельта" и низкие темпы вакцинации в Африке, отмечает Верников.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, консервативный настрой инвесторов в условиях по-прежнему скудного новостного фона и опасений по распространению пандемии не позволят развивающимся рынкам показать уверенный рост.

В США возглавили повышение, помимо акций сырьевых компаний, бумаги финансового сектора, что можно связать с приближением сезона отчетности за 2-й квартал. Так, уже во вторник отчетность представят Goldman Sachs и JPMorgan, в среду - Citigroup, Wells Fargo и Bank of America, в четверг - Morgan Stanley. Тональность сезона отчетности в Штатах обещает быть неплохой. Вместе с тем, бурная фаза восстановления мировой экономики, судя по ряду индикаторов, подходит к своему завершению, поэтому крайне важны для инвесторов будут прогнозы корпораций на будущее.

Невнятный внешний фон по состоянию на утро и скудость экономического календаря понедельника может оказать давление на настроения инвесторов российского фондового рынка. Давление продавцов на товарных рынках может способствовать переходу индекса МосБиржи в зону 3800-3850 пунктов, считает эксперт.

В США индексы акций в пятницу выросли на 1-1,3% и завершили торги на рекордных максимумах, показав рост по итогам третьей недели подряд. Рынок восстановился после падения днем ранее, вызванного опасениями по поводу перспектив роста мировой экономики на фоне новых штаммов коронавируса.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала в интервью газете Financial Times, что распространение штамма "дельта" коронавируса и медленные темпы вакцинации от COVID-19 в некоторых регионах мира угрожают восстановлению мировой экономики.

По ее словам, Федеральная резервная система (ФРС) США планирует придерживаться подхода к денежно-кредитной политике, принятого в августе 2020 года. Тогда американский ЦБ обнародовал новую стратегию, предполагающую, что он будет стремиться к достижению среднего уровня инфляции в 2% "за определенный период времени". ФРС считает, что после периодов, когда инфляция устойчиво оставалась ниже 2%, целесообразной будет денежно-кредитная политика, нацеленная на достижение инфляции умеренно выше 2%.

В отсутствие дальнейших катализаторов роста рынка инвесторы ждут начала сезона отчетности за второй квартал, чтобы сделать выводы о темпах восстановления частного сектора, пишет Trading Economics.

Прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, как ожидается, выросла на 63,6% во втором квартале по сравнению с годом ранее, что станет максимальным повышением за 12 месяцев с четвертого квартала 2009 года, согласно аналитикам FactSet.

В Азии в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,8%) в ожидании начала сезона отчетности в США, но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Менее чем за две недели до открытия Олимпиады в японской столице с понедельника веден режим чрезвычайной ситуации в целях предотвращения распространения коронавируса, сообщили местные власти. Перенесенные с прошлого года Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа. Текущий, четвертый по счету режим ЧС в Токио, продлится до 22 августа.

Цены производителей в Японии выросли на 5% в годовом выражении в июне после подъема на пересмотренные 5,1% месяцем ранее, свидетельствуют официальные статданные. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 4,7%, согласно Trading Economics.

Народный банк Китая (НБК) в пятницу объявил о сокращении нормативов обязательных резервов для банков, чтобы стимулировать кредитование на фоне начавшегося замедления роста экономики. Регулятор сократит норматив обязательных резервов для большинства банков на 0,5 процентного пункта, средневзвешенное значение показателя составит 8,9%. Это обеспечит приток в экономику долгосрочной ликвидности в объеме около 1 трлн юаней ($154 млрд), говорится в заявлении НБК. Изменения вступят в силу 15 июля.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник корректируются вниз после существенного подъема в пятницу благодаря оптимизму трейдеров в отношении перспектив спроса на энергоносители. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $75,14 за баррель (-0,5% и +1,9% в пятницу), августовская цена WTI - $74,16 за баррель (-0,5% и +2,2% в пятницу).

Массовая вакцинация и рост экономической активности в крупных странах, особенно в США, поддерживают спрос на нефть, несмотря на возобновившийся подъем заболеваемости COVID-19 во многих регионах мира. Однако распространение нового штамма "дельта", а также отсутствие соглашения ОПЕК+ относительно объема добычи с августа создают неопределенность на рынке.

На прошлой неделе Brent и WTI подешевели на 0,8%.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе на 2 единицы - до 378 штук.

В центре внимания рынка - ежемесячные обзоры по нефтяному рынку Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК, которые будут опубликованы соответственно во вторник и четверг.