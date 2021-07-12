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Новак остался во главе совета директоров "Транснефти"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьера Александра Новака снова выбрали председателем совета директоров "Транснефти", сообщила компания.

В совет также вошли бывший губернатор Нижегородской области, председатель совета директоров ООО "Аэромакс" Валерий Шанцев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, бывший глава "Башнефти" Александр Корсик, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, глава "Транснефти" Николай Токарев, управляющий директор компании Nord Stream II AG Матиас Варниг, бывший полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов и заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

Транснефть Александр Новак

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