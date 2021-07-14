Индексы Мосбиржи и РТС снизились в пределах 0,8%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В среду торги на российском рынке акций начались смешанной динамикой цен blue chips на фоне общемировой фондовой коррекции и высоких котировок нефти. Лидерами снижения стали бмаги "Газпрома" после отсечки на бирже дивидендов за 2020 год.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,6%, до 3852,75 пункта. Индекс РТС снизился на 0,8%, до 1635,26 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 3,5%.

Доллар подешевел на 8 копеек до 74,22 рубля.

Подешевели акции "Газпрома" (-3,5%, до 284,2 рубля; дивиденды - 12,55 рубля на акцию), также без дивидендов торгуются акции АФК "Система" (-0,5%; дивиденды - 0,31 рубля), ВТБ (-2,5%, до 0,04716 рубля; дивиденды - 0,0014 рубля), "префы" "Башинформсвязи" (-1,1%, до 9,0 рубля; дивиденды - 0,264 рубля).

Также просели котировки "Яндекса" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,4%), UC Rusal (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,2% "префы"), "РусГидро" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group (+0,7%), акции "Газпром нефти" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), Polymetal (+0,1%), расписки Ozon (+0,1%).

Индексы акций в США во вторник завершили торги снижением на 0,3-0,4%, отреагировав на данные об ускорении инфляции в июне, отступив от недавних рекордов.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 5% в мае и были максимальными более чем за 12 лет - с августа 2008 года. Аналитики в среднем ожидали замедления инфляции в июне до 4,9%, сообщает Trading Economics.

Всплеск инфляции связан прежде всего с возобновлением экономической активности, но если ценовое давление не ослабнет в ближайшем будущем, это может затруднить процесс восстановления американской экономики, опасаются некоторые аналитики.

Представители Федеральной резервной системы (ФРС) США пока придерживаются мнения, что инфляция ослабнет, как только экономический рост в стране и в мире вернется на прежний уровень.

Динамика потребительских цен в июне, по словам председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли, была ожидаемой и является временным явлением из-за факторов, вызванных последствиями пандемии COVID-19.

Дейли отметила также, что обсуждение Федрезервом вопроса о постепенном сокращении объемов выкупа активов в рамках антикризисной программы, составляющих в настоящее время $120 млрд в месяц, имеет смысл.

Председатель ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в интервью газете The Wall Street Journal, что готов приступить к замедлению темпов выкупа облигаций центральным банком, если его коллеги сочтут это нужным, опасаясь, в частности, риска перегрева рынка недвижимости США.

В среду снижение индексов акций на опасениях по поводу инфляции также преобладает в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Объем промпроизводства в Японии в мае 2021 сократился на 6,5% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 2,9% в апреле, свидетельствуют опубликованные в среду окончательные данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Оценка показателя была ухудшена по сравнению с предварительными данными, указавшими на снижение на 5,9%.

В годовом выражении промпроизводство в мае подскочило на 21,1% после увеличения на 15,8% в предыдущий месяц. Предварительные данные указывали на рост промпроизводства на 22% относительно того же месяца 2020 года.

Нефть утром в среду вяло корректируется после уверенного роста накануне, цена Brent находится на $0,5 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов на российском рынке акций во вторник. К 10:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,01%, до $76,48 за баррель (+1,8% во вторник), августовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,1%, до $75,15 за баррель (+1,6% накануне).

В центре внимания рынка остается ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма "дельта" может привести к введению очередных карантинных ограничений в различных регионах мира и, соответственно, ослабить спрос на нефть, пишет MarketWatch.

Тем временем, данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали снижение запасов сырья в США за минувшую неделю на 4,08 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение на 4,33 млн баррелей.

Официальный отчет Минэнерго США по запасам энергоносителей выйдет позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 4,9 млн баррелей. Если этот прогноз подтвердится, то снижение будет отмечено по итогам восьмой недели подряд, что станет самым длительным периодом их непрерывного падения с января 2018 года.

Запасы бензина в США, как ожидается, сократились на прошлой неделе на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,3 млн баррелей.