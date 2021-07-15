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Фондовые индексы Европы завершили торги без единой динамики на статданных

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в среду без единой динамики на фоне статистических данных из Великобритании и США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 0,09% и составил 460,56 пункта. Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,47%, испанский IBEX 35 - 0,42%. В то же время итальянский индикатор FTSE MIB подрос на 0,15%, тогда как германский DAX и французский CAC 40 не изменились.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны, опубликованные во вторник. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 5% в мае и были максимальными более чем за 12 лет - с августа 2008 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали замедления инфляции в июне до 4,9%.

Между тем потребительские цены в Великобритании в июне выросли на 2,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют опубликованные в среду данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с майскими 2,1%, при этом темпы повышения были максимальными с августа 2018 года. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал менее значительный рост потребительских цен - на 2,2%.

Инвесторы оценивали комментарии председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла относительно состояния американской экономики.

Инфляция в США заметно усилилась и, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, прежде чем ослабнуть, говорится в полугодовом докладе Пауэлла, который он позднее в среду представит в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

Связанные с пандемией COVID-19 сложности и ограниченное предложение ряда товаров привели к быстрому росту цен на некоторые виды продукции и услуг, отметил он. Также причиной сильной инфляции является низкая база для сравнения из-за падения цен в прошлом году.

В июне темпы повышения потребительских цен достигли максимума почти за 13 лет на фоне того, как восстановление экономики набирает обороты, отмечает MarketWatch. Индекс CPI подскочил на 5,4% относительно июня прошлого года. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в июне увеличились на 4,5% в годовом выражении - это рекордный подъем с ноября 1991 года.

ФРС опустила базовую ставку до 0-0,25% годовых в марте 2021 года, когда началось распространение по миру коронавирусной инфекции, и обещает удерживать ее на текущем уровне, пока инфляция не закрепится на уровне 2%, а ситуация на рынке труда не будет соответствовать понятию о "полной занятости".

Котировки акций Tele2 подскочили на 5,9%, оказавшись в лидерах роста среди компонентов Stoxx Europe 600. Шведская телекоммуникационная компания Tele2 увеличила прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат и с учетом арендных соглашений (EBITDAaL) на 8% во втором квартале, до 2,4 млрд шведских крон, а также повысила годовой прогноз.

Лидерами падения выступают акции шведского онлайн-брокера Avanza Bank Holding AB, которые подешевели на 9,1% после публикации отчетности за второй квартал.

Также существенно подешевели акции туристического оператора TUI AG и лоукостера easyJet PLC - на 7,2% и 4,4% соответственно.

Stoxx Europe 600 DAX CAC FTSE MIB

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