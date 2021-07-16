Доллар подешевел почти на 27 копеек

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Курс рубля ускорил рост к бивалютной корзине на "Московской бирже" в пятницу вечером благодаря дорожающей нефти и надеждам, что Федеральная резервная система (ФРС) США не будет спешить с изменением текущих параметров денежно-кредитной политики.

К 19:00 доллар подешевел на 26,75 копейки, до 74,1 рубля. Евро подешевел на 33,25 копейки до 87,5 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 29,7 копейки - до 80,12 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах на фоне дорожающей нефти и некоторого улучшения настроения инвесторов после двухдневных выступлений председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США с полугодовым докладом о состоянии американской экономики.

Поддержку рублю оказали также начало подготовки компаний-экспортеров к пику налогового периода июля и ожидания повышения ключевой ставки Банком России на заседании 23 июля.

Пауэлл, выступивший в четверг в банковском комитете Сената США, дал понять, что Федрезерв не намерен спешить со сворачиванием стимулов и по-прежнему считает усиление инфляционного давления в стране временным.

Ускорение инфляции, по его словам, концентрируется в ограниченном круге секторов, включая новые и поддержанные автомобили, а также авиаперевозки. Динамика цен в США "уникальна", и руководство Федрезерва внимательно следит за ней, чтобы понять, является ли его мнение о временном ускорении инфляции верным или инфляционное давление будет сохраняться в течение продолжительного периода, сказал Пауэлл.

Днем ранее глава ФРС выступил на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей. Инфляция в США заметно усилилась и, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, прежде чем ослабнуть, сказал он.

Связанные с пандемией COVID-19 сложности и ограниченное предложение ряда товаров привели к быстрому росту цен на некоторые виды продукции и услуг, также отметил он. Кроме того, причиной сильной инфляции является низкая база для сравнения из-за падения цен в прошлом году.

Глава ФРС сказал, что менять денежно-кредитную политику не пора.

Опубликованные в пятницу статистические данные указали на неожиданный рост розничных продаж в США в минувшем месяце. Продажи выросли на 0,6%. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 0,4%, свидетельствовали данные Trading Economics.

В то же время, индекс потребительского доверия в США в июле снизился до 80,8 пункта по сравнению с 85,5 пункта месяцем ранее. Об этом свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 86,5 пункта. Ухудшение настроений американцев обусловлено в основном менее благоприятными прогнозами относительно экономики страны и растущим инфляционным давлением на фоне подорожания домов, автомобилей и товаров длительного пользования до многолетних максимумов.

Цены на нефть развернулись вверх после снижения значительную часть торгов и достижения фьючерсами на WTI минимума за 4 недели. При этом котировки могут продемонстрировать максимальное недельное падение c марта. Давление на рынок оказывают возможность увеличения запасов на мировом рынке и опасения по поводу рисков для спроса, пишет MarketWatch.

В центре внимания рынка также остается ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма "дельта" может привести к введению очередных карантинных ограничений в различных регионах мира и, соответственно, ослабить спрос на нефть.

К 19:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,38%, до $73,75 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,47% - до $71,99 за баррель. В определенный момент торгов фьючерсы на WTI опустились до минимальной отметки за 4 недели на уровне $70,75 за баррель.

На рынке ждут новостей от ОПЕК+ после появившейся ранее на этой неделе в СМИ информации о том, что компромисс с ОЭА был достигнут. По данным агентства Bloomberg, страна согласовала с Саудовской Аравией увеличение своей референтной базы снижения добычи до 3,65 млн баррелей в сутки с 3,17 млн баррелей в сутки.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00до 11:30) Банк России опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 5,41 копейки, до 74,1656 рубля и понизил курс евро на 26,43 копейки, до 87,5673 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 2,89 копейки по отношению к четвергу и составил 74,1255 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 2,65 копейки и составил 74,1715 рубля за $1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 619,964 млн, из которых $509,972 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 109,992 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 25,24 копейки, до 87,5015 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 12,06 копейки и составил 87,5654 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 334,395 млн евро, из которых 127,158 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 207,237 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного поднялись в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,91% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 1 б.п. - до 5,99% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась также на 1 б.п. - до 6,18% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 4 б.п. - до 6,78% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 2 б.п. - до 6,86% годовых.