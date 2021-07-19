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Минсельхоз РФ не ожидает существенного повышения цен на хлеб

Минсельхоз РФ не ожидает существенного повышения цен на хлеб
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Рост цен производителей на хлебобулочную продукцию сопоставим с уровнем инфляции. В дальнейшем существенного подорожания цен не ожидается, рассчитывает Минсельхоз РФ.

Ведомство сообщает, что за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки - на 5,9%. "Минсельхоз не ожидает существенного повышения цен на хлеб в дальнейшем, что обусловлено снижением стоимости сырья, а также действием мер господдержки производителей хлебобулочных изделий и муки", - говорится в пресс-релизе.

Так, ограничение экспорта зерна привело к снижению оптовой стоимости пшеницы 3 класса с начала года на 7,2%, пшеницы 4 класса - на 5,9%. Цена производителей на рожь также снизилась на 9,6%, а по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - на 20,8%. Кроме того, цена на пшеничную муку в настоящее время на 4,6% ниже, чем в начале года.

"Субсидии на возмещение части затрат высоко востребованы производителями хлебобулочных изделий и муки. По данным на 16 июля, освоение средств на поддержку мукомольных предприятий составляет 81,12%, хлебопекарных - 47,61%. Все предприятия, получающие субсидии, берут на себя обязательства не повышать цены. Мера поддержки предоставляется до 31 декабря 2021 года", - напоминает Минсельхоз.

Между тем, как пишет в понедельник "Коммерсантъ", производители хлеба предупредили ритейлеров о повышении с августа цен на свою продукцию на 7-12% из-за роста стоимости сырья. Так, маргарин подорожал на 38%, упаковочный материал - на 40%. Расценки для хлебопеков повысили также производители подсолнечного масла и сахара, компенсируя выпадающие из-за госрегулирования розничных цен доходы.

Как заявил изданию исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев, в предоставляемых субсидиях не учитывается подорожание сырья. "Чтобы избежать банкротства, часть производителей решили отказаться от них", - сказал он.

Минсельхоз

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