Церемонию открытия Олимпиады в Токио покажет Первый канал

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Первый канал сообщил, что 23 июля с 14:00 по Москве будет вести прямую трансляцию церемонии открытия Олимпиады в Токио в телевизионном эфире и в интернете и повторит запись в 21:30.

"Все самые интересные соревнования с участием российских спортсменов будут демонстрироваться в прямом телевизионном эфире, а также в записи. Олимпийское телевещание Первого канала будет осуществляться из Токио со всех 42 объектов Игр", - говорится в сообщении.

У телеканала в Токио установлены свои камеры, непосредственно на местах будут работать комментаторы и эксперты канала. "Кроме того, в команде Первого сами российские олимпийцы, которые познакомят зрителей с Олимпиадой "изнутри", а также будут делиться собственными эмоциями и впечатлениями в эксклюзивных видеоблогах", - сообщили в пресс-службе.

Каждый вечер в эфире будут показывать дневники Олимпиады.

"Впервые в России Первый подготовил уникальное цифровое решение - Олимпийский видеоплеер на сайте olympics.1tv.ru, где будут доступны трансляции, фрагменты, интервью и новости Олимпиады в режиме 24/7 (все то же будет доступно и в мобильном приложении Первого). Олимпийский видеоплеер - это самое большое окно в Олимпийские игры, единственное место, где будет собрана вся Олимпиада", - рассказали в пресс-службе телеканала.

Там уточнили, что видеоплеер разработан специально для улучшения и дополнения зрительского просмотра соревнований и предназначен в первую очередь для онлайн-трансляций олимпийских событий на всех устройствах, имеющих доступ в интернет.

В плеере будут доступны трансляции соревнований со всех спортивных объектов Олимпиады, включая все теннисные корты (51 отдельных стримов), а также моментальная публикация всех соревнований в записи, сопровождение всех ключевых трансляций комментарием на русском языке, полное расписание соревнований с изменениями в онлайн режиме и интеграцией видео трансляций. Кроме того, будет возможность одновременного доступа к нескольким видам соревнований, удобного переключения на ключевые моменты события и система рекомендаций и т.д.