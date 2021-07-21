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Coca-Cola увеличила чистую квартальную прибыль на 48%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Coca-Cola, крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2021 года на 48%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

"Наши результаты за второй квартал свидетельствуют о том, что наш бизнес восстанавливается быстрее, чем экономика в целом, благодаря ускоренной трансформации", - прокомментировал отчетность гендиректор компании Джеймс Куинси.

Чистая прибыль Coca-Cola по итогам квартала, завершившегося 2 июля, составила $2,641 млрд, или 61 цент в расчете на акцию, по сравнению с $1,779 млрд, или 41 цент на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Прибыль без учета разовых факторов выросла на 61%, до 68 центов на акцию.

Квартальная выручка Coca-Cola увеличилась на 42%, до $10,129 млрд против $7,15 млрд годом ранее. Органический рост составил 37%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне 56 центов на акцию при выручке в $9,31 млрд.

Выручка Coca-Cola в отчетный период в Северной Америке выросла на 28%, в Латинской Америке - на 41%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 27% и в регионе EMEA - на 67%.

Объем продаж в натуральном выражении вырос на 18% в годовом выражении.

Продажи газированных напитков увеличились на 14%, в основном за счет США, Индии и Бразилии. Реализация соков, молочных напитков и напитков на растительной основе выросла на 25%. Продажи воды, спортивных напитков, кофе и чая также возросли на 25%.

Рентабельность по операционной прибыли повысилась до 29,8% по сравнению с 27,7% во втором квартале 2020 года.
Coca-Cola улучшила финансовый прогноз на 2021 год в целом. Согласно новому прогнозу, скорректированная прибыль в расчете на акцию вырастет на 12-15%. Ранее ожидался рост показателя, который будет выражаться в диапазоне "от высокого однозначного числа до низкого двузначного числа в процентном выражении".

Консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов предусматривает рост скорректированной прибыли компании на 11,9%, до $2,18 на акцию по сравнению с $1,95 на акцию в 2020 году.

Coca-Cola США Северная Америка АТР Индия Бразилия Джеймс Куинси

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