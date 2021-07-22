Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,8%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг сохранил восходящий импульс среды благодаря позитивной динамике мировых фондовых площадок и отскоку нефти (Brent закрепляется выше $72 за баррель), индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-0,8%, при этом лидируют акции "Магнитогорского металлургического комбината" на корпоративных новостях.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3744,55 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1697,94 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,2%.

Доллар стоит 73,76 рубля (-0,26 рубля).

Подорожали акции "ММК" (+2,2%, до 65,03 рубля), "Газпрома" (+1,9%), UC Rusal (+1,5%), "Газпром нефти" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,9%), ВТБ (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), расписки TCS Group (+0,7%), Ozon (+0,7%), бумаги "Роснефти" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,4% "префы"), "Аэрофлота" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Магнита" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), АФК "Система" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

ММК повысил во II квартале выручку до $3,255 млрд с $2,185 млрд в I квартале, тогда как ожидалось $3,275 млрд. Совет директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" рекомендовал выплатить 3,53 рубля на акцию за II квартал, сообщила компания. Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано установить 27 сентября. По итогам I квартала ММК выплатил 1,795 рубля на акцию.

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, утренний внешний фон слабо позитивный: на валютном рынке наблюдается низкая волатильность, сырьевые контракты демонстрируют разнонаправленную динамику, но растет фондовая Азия. На нефтяном рынке перспективы возобновления обвального падения почти исчерпаны на краткосрочную перспективу.

От российского рынка акций ожидаются дальнейшие попытки восстановить потери. Индекс МосБиржи имеет шансы закрыть неделю выше отметки 3750 пунктов. Главным событием дня будет заседание ЕЦБ по ставке, но изменений в денежной политике не ожидается. Впрочем, европейский регулятор может уточнить параметры программы покупки активов. Далее в США в 15:30 по московскому времени выйдут данные индекса национальной активности ФРБ Чикаго, первичные обращения за пособием по безработице, статистика о продажах на вторичном рынке жилья, а также индекс опережающих экономических индикаторов. В России выйдет статистика по промышленному производству за июнь, которое могло показать годовые темпы роста на уровне 10,1%. Отчетности по МСФО предоставят ММК и НЛМК, а советы директоров компаний дадут рекомендации по дивидендам.

Как отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова, нефть Brent смогла отскочить выше $72 за баррель после падения ниже уровня $68 в начале недели. Инвесторы пытаются найти баланс между негативными последствиями для спроса на энергоносители от распространения дельта-штамма и ожиданиями, что баланс рынка нефти все же останется профицитным по спросу до конца года, несмотря на решение ОПЕК+ нарастить добычу. В США рост запасов сырой нефти не оправдан, учитывая, что импорт подскочил до максимумов с июля 2020 года (7,1 млн б/с). На этом фоне ожидается сохранение волатильности на рынке нефти, при этом цены в четверг, скорее всего, могут развернуться вниз к $70 за баррель Brent, считает эксперт.

В США в среду индексы акций выросли на 0,8-0,9%, завершив подъемом второй день подряд, инвесторы переключили внимание на сильные финансовые отчеты компаний.

Однако некоторые инвесторы по-прежнему испытывают беспокойство по поводу возможного замедления темпов восстановления мировой экономики в условиях быстрого распространения штамма "дельта". Они ожидают сохранения волатильности на рынке с приближением пикового сезона летних отпусков.

Штамм "дельта" COVID-19, как ожидается, станет основным типом этого вируса в мире в течение последующих месяцев, сообщили в среду западные СМИ со ссылкой на еженедельный обзор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По данным ВОЗ, штамм "дельта" зафиксирован уже на 124 территориях - на 13 больше, чем в прошлую неделю, а в некоторых крупных странах на этот штамм приходится уже три четверти выявляемых случаев COVID-19. В то же время в ВОЗ пока не смогли описать точного механизма, позволяющего штамму "дельта" быть более заразным.

В четверг в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (Япония не работает в связи с празднованием Дня моря, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%, гонконгский индекс Hang Seng растет на 1,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

На рынках, тем не менее, сохраняется обеспокоенность, что ускорение темпов инфляции может побудить центральные банки отказаться от стимулирующих мер.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг слабо проседают на фоне быстрого распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в мире; цена Brent находится вблизи уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $72,07 за баррель (-0,2% и +4,2% в среду), августовская цена WTI - $70,23 за баррель (-0,1% и +4,6% накануне).

Эксперты опасаются, что рост заболеваемости приведет к введению новых карантинных мер, которое ограничит спрос на нефть. Так, Индонезия, крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии, уже объявила о ряде карантинных ограничений, поскольку смертность от коронавирусной инфекции в стране достигла рекордных уровней. В США также отмечается рост заболеваемости. Так, в Техасе число подтвержденных случаев COVID-19 в среду достигло максимума за 3 месяца.

Запасы в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на Nymex, сократились на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей, до минимальных с января 2020 года 36,7 млн баррелей.