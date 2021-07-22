iHerb подала заявку на проведение IPO

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Американская iHerb Holdings, популярный маркетплейс товаров для здоровья, витаминов и минеральных добавок, конфиденциально подала заявку на проведение IPO.

Компания пока не приняла решения о том, какое количество акций выставит на продажу и какой будет цена размещения.

Процесс подготовки к IPO стартует после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США завершит рассмотрение заявки iHerb, говорится в пресс-релизе компании. Проведение IPO будет зависеть от рыночных и других условий, отмечают в компании.

Компания iHerb была создана в 1996 году в США. Ассортимент iHerb включает витаминные комплексы, пищевые добавки, продукты для вегетарианцев, людей с особыми потребностями в питании, косметику, средства личной гигиены, товары для дома и для животных.