ВТБ не будет менять ставки по кредитам на фоне повышения ключевой ставки

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - ВТБ пока не планирует вносить изменения в тарифы своих кредитных продуктов после повышения ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

При этом ВТБ не исключил запуска новых выгодных предложений по депозитным продуктам. Банк подчеркнул, что будет внимательно следить за действиями других игроков рынка.

"Очередное повышение ключевой ставки, по нашей оценке, продолжит тренд на увеличение стоимости кредитов и депозитов на рынке. В период летних отпусков и традиционно "низкого сезона" это не должно оказать существенного влияния на потребительскую активность населения. Но уже в третьем-четвертом кварталах такое решение регулятора может сыграть свою роль, особенно если тренд на рост ключевой ставки сохранится", - подчеркнул представитель ВТБ.

Банк России 23 июля принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 б.п. - до 6,5% годовых.

ЦБ в марте 2021 года сделал первый шаг в сторону нормализации денежно-кредитной политики (ДКП), повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. - до 5%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%.