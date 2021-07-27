Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник продолжил рост blue chips вслед за мировыми площадками и дорожающей нефтью (Brent нацелилась на $75 за баррель); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%, при этом лидируют в росте бумаги нефтяных компаний.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3761,19 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1605,06 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,2%.

Доллар стоит 73,82 рубля (+0,17 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+1,2%), расписки Ozon (+1,2%), бумаги "НОВАТЭКа" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Татнефти" (+0,7%), "МТС" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), расписки TCS Group (+0,5%), акции "Газпрома" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы").

Электростанции ПАО "Интер РАО" в I полугодии увеличили производство электроэнергии на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 57,1 млрд кВт.ч, сообщила компания. Отпуск тепловой энергии вырос на 14,7%, до 23,3 млн Гкал.

Производство Polymetal (+0,1%) во II квартале 2021 года снизилось на 6% год к году, до 339 тыс. унций в золотом эквиваленте, сообщила компания. Это произошло из-за запланированного снижения содержаний на Кызыле и Албазино, поясняет Polymetal. При этом по итогам полугодия производство составило 714 тыс. унций в золотом эквиваленте, что лишь незначительно (на 1%) меньше, чем в первой половине прошлого года. Выручка Polymetal во II квартале за счет высоких цен на металлы увеличилась на 6% год к году, составив $681 млн. Выручка за I полугодие выросла на 12%, до $1,274 млрд.

Подешевели акции UC Rusal (-0,8%), "Яндекса" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,2%), АФК "Система" (-0,1%).

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник слабо позитивный, хотя рост нефти компенсируется снижением цен на металлы. Азиатские рынки подросли, за исключением преобладающих продаж в Китае и Гонконге на внутренних факторах. Рынок акций РФ может утром просесть, хотя ситуация может довольно быстро исправиться.

В США надежды инвесторов связаны с отчетностями крупнейших IT-компаний, которые предоставят свои результаты за II квартал на текущей неделе. Кроме того, в свете распространения штамма COVID-19 "дельта" Федрезерв США может применить более мягкую риторику, так как экономике может потребоваться поддержка на более длительном горизонте.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает попыток продвижения индекса МосБиржи в направлении 3800 пунктов, рассчитывает на сохранение спроса на акции внутренних секторов.

В Азии во вторник наблюдается перевес в сторону роста (под выраженных давлением остаются рынки КНР), нефтяные котировки также повышаются, но весьма сдержанно, а фьючерсы на американские и европейские индексы торгуются в символическом "минусе". Рынки во вторник будут находиться в ожидании корпоративных новостей и статистики (выйдут данные по заказам на товары длительного пользования в США в июне), возможно улучшение настроений к концу дня.

Индекс МосБиржи в начале торгов может удерживаться вблизи 3750 пунктов, но в течение сессии возможно возобновление движения в направлении 3800 пунктов. Рассчитывать следует на сохранение спроса на "фишки" внутренних секторов, в первую очередь финансового, считает аналитик.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,03-0,2%, обновив исторические максимумы в преддверии важных событий недели.

Инвесторы ожидают публикации квартальных отчетов целого ряда американских компаний, включая технологических гигантов Alphabet, Amazon.com, Apple, Facebook и Microsoft. Американский производитель электромобилей Tesla, отчитавшийся после закрытия рынка, завершил второй квартал 2021 года с рекордной прибылью, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

В центре внимания участников рынка также предстоящее заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду. В четверг Минторговли США обнародует предварительные данные о ВВП во втором квартале.

Эксперты Goldman Sachs ожидают существенного замедления экономического подъема в США в 2022 году, отмечая, что рост активности в сфере услуг ослабевает. Согласно прогнозу Goldman, экономика США вернется к трендовым темпам экономического роста - 1,5-2% - во втором полугодии следующего года. Также банк понизил прогнозы увеличения американского ВВП на III и IV кварталы текущего года на 1 процентный пункт - до 8,5% и 5% соответственно.

Во вторник в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 2,4%, гонконгский Hang Seng теряет 3,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Ситуация на нефтяном рынке

На нефтяном рынке утром во вторник цены подросли на фоне перспектив ограниченного предложения и активного спроса в США, которые компенсируют беспокойство по поводу распространения нового варианта коронавируса; цена Brent находится на $0,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже" в понедельник.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $74,58 за баррель (+0,1% и +0,5% накануне), сентябрьская цена WTI - $71,87 за баррель (-0,1% и -0,2% в понедельник).

Между тем аналитики говорят, что быстрое распространение "дельта"-варианта коронавируса создает существенный понижательный риск для нефтяного рынка, увеличивая шансы на введение более длительных и жестких ограничений, связанных с передвижением.

США не намерены отменять ограничения на въезд в страну, сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на заявление Белого дома. Это решение связано с ростом числа заражений и быстрым распространением нового варианта коронавируса.