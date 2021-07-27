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"Траст" в июне вернул ЦБ почти 65 млрд рублей в основном за счет продажи акций ВТБ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Банк "Траст" в июне сократил задолженность по операциям перед Банком России на 64,9 млрд рублей - до 1 646,8 млрд рублей, следует из расчетов на основе отчетности банка.

"Во втором квартале банк непрофильных активов "Траст" погасил депозит ЦБ за счет продажи пакета акций ВТБ на 50 млрд рублей и за счет сборов, полученных по результатам работы с портфелем активов. Наиболее существенные сборы были по проектам "Экопэт" и ГК "Белая птица", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Траста".

"Траст" в середине мая 2021 года продал на рынке порядка 9,1% ВТБ. Этот актив в декабре 2020 года он купил у банка "Открытия" за 44,58 млрд рублей.

В июне "Траст" в ходе торгов продал "Татнефти" 100% ГК "Экопэт" за 6,45 млрд рублей.

ЦБ в мае 2018 года объявил о создании на базе "Траста" банка непрофильных активов. На его баланс переданы непрофильные активы санируемых банка "ФК Открытие", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка.

Банк России владеет 97,7% банка "Траст", банк "Открытие" - 1,3%. Еще около 1% акций "Траста" в феврале 2019 года получила структура РФПИ.

Траст ВТБ Банк России

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