Brent подорожала до $74,8 за баррель

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в среду на данных Американского института нефти (API), показавших снижение запасов в США на прошлой неделе.

К 8:10 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,32 (0,43%), до $74,8 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $0,02 (0,03%) - до $74,48 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,39 (0,54%), до $72,04 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,26 (0,4%) - до $71,65 за баррель.

По данным API, резервы сырья в Штатах за неделю, завершившуюся 23 июля, сократились на 4,728 млн баррелей. Снижение запасов будет отмечено по итогам девятой из последних десяти недель, если официальный доклад Минэнерго США подтвердит данные API.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что сокращение резервов нефти в стране на прошлой неделе составило 2,5 млн баррелей, запасов бензина - 1,3 млн баррелей, дистиллятов - 1,6 млн баррелей.

Эксперты полагают, что глобальные запасы нефти будут сокращаться в течение оставшейся части текущего года на фоне восстановления экономик стран, являющихся крупными потребителями энергоносителей, от последствий пандемии. При этом специалисты предупреждают, что быстрое распространение нового штамма COVID-19 "дельта" будет ограничивать спрос в краткосрочной перспективе.

"Главным риском для нефтяного рынка на данный момент остается "дельта", поскольку многие страны пытаются адаптироваться к возобновившемуся росту заболеваемости, - сказал Bloomberg аналитик DBS Bank Ltd. в Сингапуре Сувро Саркар. - Высокий спрос в США и Европе, однако, продолжит оказывать поддержку ценам на нефть в ближайшее время".