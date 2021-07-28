Barclays увеличил квартальную прибыль в 23 раза

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2021 года британский банк Barclays увеличил чистую прибыль в 23 раза благодаря роспуску резервов на возможные потери по ссудам, созданных 2020 году. Показатель составил 2,11 млрд фунтов стерлингов ($2,92 млрд) против 90 млн фунтов годом ранее.

В минувшем квартале банк высвободил резервы на сумму 797 млн фунтов, тогда как годом ранее перечислил в них 1,62 млрд фунтов.

Доналоговая прибыль Barclays составила 2,58 млрд фунтов по сравнению с 359 млн фунтов годом ранее. Показатель превысил уровень докризисного второго квартала 2019 года (1,53 млрд фунтов), а также консенсус-прогноз экспертов, опрошенных самим банком (1,7 млрд фунтов).

Чистый процентный доход Barclays во втором квартале увеличился на 8,5%, до 2,05 млрд фунтов, чистый комиссионный и другие виды доходов - сократились в общей сложности на 2%, до 3,36 млрд фунтов.

Прибыль корпоративно-инвестиционного (CIB) подразделения банка подскочила на 51%, до 1,05 млрд фунтов. В частности, комиссионные, полученные Barclays за организацию размещений акций и облигаций, а также сделок M&A, выросли почти на 20%, до 873 млн фунтов.

Доход от операций с активами с фиксированной доходностью, сырьевыми товарами и валютами (FICC) сократился на 39%, до 895 млн фунтов, от операций с акциями - вырос на 15%, до 777 млн фунтов.

Во втором квартале Barclays обошел своего европейского конкурента Credit Suisse Group AG, став крупнейшим инвестбанком за пределами США и шестым в мире, свидетельствуют данные Dealogic.

Британское подразделение Barclays зафиксировало квартальную прибыль в размере 721 млн фунтов после убытка в 123 млн фунтов годом ранее.

Банк заявил, что выплатит дивиденды в размере 2 пенса на акцию по итогам первого полугодия и запустит новую программу обратного выкупа акций объемом до 500 млн фунтов.

Акции Barclays прибавляют в цене 3,7% на торгах в Лондоне в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 19,8%.